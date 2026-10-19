Чужденец нападна екип на Спешна помощ във Варна, пострадаха лекарка и шофьор

32-годишен чуждестранен гражданин нападна екип на Спешна медицинска помощ във Варна. При инцидента са пострадали лекарка и шофьор на линейка, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Случаят се е разиграл на паркинг в района под Аспаруховия мост. Медицинският екип бил изпратен на мястото след получен сигнал за човек в безпомощно състояние.

Вместо да получат възможност да окажат помощ, медиците били посрещнати с агресия от 32-годишния мъж. При нападението той причинил леки телесни повреди на лекарката и шофьора на линейката.

На мястото пристигнали полицейски служители, които задържали нападателя. От МВР уточняват, че мъжът е известен на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около нападението.