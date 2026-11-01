По-слаба избирателна активност сред българите в Брюксел на втория тур

Гласуването на втория тур на президентските избори в Брюксел протича спокойно, но при по-слаб интерес в сравнение с първия тур, съобщи кореспондентът на БТА. В Белгия за вота са отворени общо 16 избирателни секции.

На първия тур в страната бяха отчетени 2553 действителни гласа. За провеждането на двата тура са осигурени двойно повече машини в сравнение с парламентарните избори през април.

И днес голяма част от избирателите попълват декларации на място пред секционните комисии, тъй като не са се регистрирали предварително за гласуване. В Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел не се образуват опашки, а процедурата по гласуване отнема само няколко минути.