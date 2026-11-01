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Облачно и дъждовно време и утре, валежите продължават

Облачно и дъждовно време и утре, валежите продължават
pixabay

Значителни количества дъжд се очакват на места, а над 1800-2000 метра валежите ще бъдат от сняг

Облачността и валежите ще се задържат и през нощта, и през утрешния ден. Дъжд се очаква на много места в страната, като в Източна България количествата ще бъдат значителни. През деня в Южна България валежите временно ще спрат.

Вятърът ще бъде слаб, а в Дунавската равнина и Източна България - умерен, от изток-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, като по Черноморието ще са малко по-високи. През деня максималните стойности ще достигнат 9°-14°, а в Югоизточна България17°-18°. В София се очакват около 9°-10°.

Облачно време с валежи от дъжд се очаква в планинските райони, а над 1800-2000 метра те ще бъдат от сняг. Югоизточният вятър ще бъде умерен до силен.

Максималните температури ще достигнат около 8° на 1200 метра височина и около 2° на 2000 метра.

По българското Черноморие облачността ще се задържи, като на много места ще вали дъжд. По централното и северното крайбрежие се очакват по-значителни количества валежи. Вятърът ще бъде умерен, от изток, а максималните температури ще достигнат 16°-18°.

Морската вода ще бъде с температура 16°-17°, а вълнението ще достигне до 5 бала.

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