Над 130 милиона заличени избиратели: Хиляди излязоха на протест в Индия

Хиляди демонстранти излязоха по улиците на индийската столица Делхи с искане за оставката на председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар. Причината е спорна ревизия на избирателните списъци, при която са били заличени имената на над 130 милиона души, съобщава БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Протестът е част от продължаващите повече от месец демонстрации срещу правителството на премиера Нарендра Моди. Участниците обвиняват властите, че промените в избирателните списъци могат да повлияят на бъдещи изборни резултати.

Демонстрацията е предвождана от Рахул Ганди, лидер на опозиционната партия "Индийски национален конгрес". Според опозицията ревизията облагодетелства управляващата Индийска народна партия (Бхаратия джаната) на Моди.

Особено сериозни критики предизвиква мащабът на промените. От избирателните списъци са заличени над 130 милиона имена - число, което надхвърля населението на Япония.

Опозиционните партии твърдят, че непропорционално голяма част от засегнатите са мюсюлмани и представители на други малцинствени общности, които традиционно не се смятат за основни поддръжници на управляващата партия.

Избирателната комисия отхвърля обвиненията в политическа пристрастност. От институцията заявяват, че ревизията се извършва в рамките на законовите процедури и че гражданите, чиито имена са били заличени неправомерно, имат възможност да се регистрират отново.

Преди началото на шествието властите засилиха мерките за сигурност в централната част на Делхи и предупредиха за ограничения на движението.

Стотици служители на силите за сигурност бяха разположени около историческия площад Рамлила Майдан, определен за провеждането на митинга. Част от тях бяха оборудвани с палки и щитове, а в района имаше и специализирани автомобили за борба с безредиците.

Към площада се отправиха демонстранти с национални и партийни знамена. Организаторите очакваха в протеста да се включат стотици хиляди души, но към момента на съобщението няма потвърдени данни за толкова голям брой участници.

Управляващата Индийска народна партия от своя страна обвинява опозицията, че поставя под съмнение законни изборни процедури и по този начин подкопава доверието в демократичните институции.

Индийският министър на здравеопазването Джагат Пракаш Нада определи демонстрацията като "внимателно режисиран спектакъл".

"Това, което се случва днес на Рамлила Майдан, не е проява на уважение към демокрацията. Това е преднамерен заговор за хвърляне на страната в анархия, при това в името на демокрацията", заяви той пред индийската новинарска агенция АНИ.

Протестните действия продължават почти ежедневно от края на септември, като в тях участват опозиционни партии, студентски организации и младежки движения.

Напрежението се засили, след като индийският вестник "Индиън Експрес" съобщи, че двама заместници на председателя на Избирателната комисия са изразили вътрешни опасения относно ревизията на списъците, процедурите за регистрация на избирателите и използваните цифрови системи.

Според цитирани от Ройтерс анализатори протестите представляват сериозно политическо предизвикателство за Нарендра Моди, който управлява Индия от 2014 г. Въпреки нарастващото напрежение правителството му остава стабилно, а следващите парламентарни избори са насрочени за 2029 г.

Основното искане на протестиращите остава оставката на Гянеш Кумар и преразглеждане на спорните промени в избирателните списъци.