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Протестите в Албания ескалират: запалиха контейнери пред Министерството на образованието в Тирана

Протестите в Албания ескалират: запалиха контейнери пред Министерството на образованието в Тирана
Снимка: AP/БТА

На 19-ия ден от антиправителствените демонстрации полицията използва водно оръдие, след като протестиращи хвърляха камъни и коктейли "Молотов" по силите на реда

Протестите в албанската столица Тирана ескалираха, след като демонстранти подпалиха контейнери за смет пред Министерството на образованието. Полицията използва водно оръдие, за да потуши пожарите. Инцидентите се случиха на 19-ия ден от демонстрациите с искания за промяна на политическата класа, оставка на правителството и мерки за решаване на проблемите с жилищното настаняване и образованието, предаде агенция АТА.

Студенти, преподаватели и други граждани се събраха следобед в центъра на Тирана за поредната демонстрация. Протестът наложи отклоняване на автомобилното движение по една от основните пътни артерии в града. Полицията разположи служители за наблюдение на ситуацията и опазване на обществения ред, а пред сградата на образователното министерство беше изграден кордон.

Към демонстрантите се присъединиха и привърженици, както и депутати от опозиционната Демократическа партия (ДП), мобилизирани по призив на лидера ѝ Сали Бериша. Част от студентите обаче възразиха срещу участието на политически фигури в протестите.

Напрежението се изостри, след като протестиращи запалиха факли пред входа на министерството и подпалиха контейнери за смет, поставени на пътното платно. Полицията използва водно оръдие за потушаване на пожарите, но група демонстранти започнаха да хвърлят камъни и други твърди предмети по машината. Това наложи привеждането в готовност на второ водно оръдие.

Млади хора хвърляха и коктейли "Молотов" по полицейските служители, съобщава АТА. Силите на реда призоваха демонстрантите да се отдръпнат и да прекратят хвърлянето на камъни.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша заяви, че формацията подкрепя изцяло протестиращите студенти. Депутатът от ДП Фламур Нока отправи призив за оставката на премиера Еди Рама.

"Днес има само едно послание - Еди Рама, подай оставка, не може да се задържиш на власт със сила. Всички албанци споделят това послание, а ние, като демократи, го изпращаме от тук, заедно със студентите, които са на улицата", заяви Нока пред медиите.

Протестите в Албания започнаха на 13 октомври в Тирана заради недоволство от условията в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането. Демонстрациите постепенно прераснаха в антиправителствени прояви с искания за оставката на Рама и създаване на техническо правителство.

През последните седмици се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници в демонстрациите бяха задържани.

Щетите за бизнеса в Тирана от протестите възлизат на 3,37 млн. евро, съобщи вчера агенция АТА, позовавайки се на представители на сектора.

Междувременно премиерът Еди Рама отново отправи покана за диалог към протестиращите. В предишни свои изявления той заяви готовност да разгледа предложенията на студентите и преподавателите и посочи, че правителството подготвя пакет от мерки за удовлетворяване на техните потребности.

Рама съобщи, че бюджетът за 2027 г. предвижда допълнителна подкрепа за семействата, обществените услуги и студентите. Той също така предупреди, че всеки, който се опитва да подбужда към градски терор или религиозно разделение, или да подкопава традициите на толерантност и хармония в Албания, ще бъде държан отговорен.

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