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Ердоган осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море след среща със Зеленски

Ердоган осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море след среща със Зеленски
Снимка: AP/БТА

Турският президент определи атаките като неприемливи, независимо от извършителя, и заяви, че ще продължи разговорите за сигурността на корабоплаването с всички страни

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като неприемливи, независимо от това кой стои зад тях. Той направи изявлението след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул, съобщи Ройтерс.

Сигурността на корабоплаването в Черно море е била сред основните теми на разговорите между двамата държавни лидери. На съвместна пресконференция Ердоган заяви, че възнамерява да продължи да обсъжда въпроса с всички страни, ангажирани в конфликта.

Турският президент подчерта, че нападенията срещу търговски плавателни съдове са неприемливи, независимо от техния извършител.

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