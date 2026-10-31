Ердоган осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море след среща със Зеленски

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като неприемливи, независимо от това кой стои зад тях. Той направи изявлението след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул, съобщи Ройтерс.

Сигурността на корабоплаването в Черно море е била сред основните теми на разговорите между двамата държавни лидери. На съвместна пресконференция Ердоган заяви, че възнамерява да продължи да обсъжда въпроса с всички страни, ангажирани в конфликта.

Турският президент подчерта, че нападенията срещу търговски плавателни съдове са неприемливи, независимо от техния извършител.