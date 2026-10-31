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Левски скочи на съдийството след победата над Дунав Русе

Левски скочи на съдийството след победата над Дунав Русе

Когато грешките зачестяват в една посока, няма да показваме толеранс, предупреди Георги Костадинов

Спортният директор на Левски Георги Костадинов критикува съдийството след победата на тима срещу Дунав в Русе с 1:0. Бившият капитан на „сините" се върна на мачовете с Черно море, Арда и ЦСКА за Суперкупата. Той заяви, че шампионите имат търпение, но при „зачестяващи грешки“, няма да показват толеранс.

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Директните съперници за титлата ЦСКА и Лудогорец също на няколко пъти през сезона изразиха недоволство от съдийски решения.

„Очаквах тежък мач предвид терена, беше подгизнал. Валяло е пет дни в Русе. Благодаря на домакините, погрижиха се да е максимално добър, но все пак беше тежък. Не мислим за следващия мач, само за настоящия, всяка победа я ковем с много труд“, каза Костадинов след успеха с 1:0 срещу Дунав.

„Това, което казах преди и след мач на съдиите, е „Искам да свирите обективно“. Не може след всеки мач да има претенции от единия или другия отбор. Опитваме да имаме европейско поведение, но ни е доста трудно“, допълни Костадинов.

„100% дузпа във Варна, 100% червен картон за Арда, 100% червен картон за Суперкупата. Една след друга грешки. Имаме търпение, толерантни сме, но всичко си има граници. Когато зачестяват грешките в една посока, няма да показваме толеранс и ще действаме по-различно“, продължи по темата той.

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