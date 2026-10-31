Сангаре измъкна Левски в Русе

Левски победи трудно с 1:0 като гост Дунав Русе. Двубоят беше от 14-ия кръг на Първа лига. Единствения гол в мача вкара Мустафа Сангаре в третата минута на добавеното време на мача.

С успеха "сините" събраха 32 точки и поне временно излязоха на първо място във временното класиране. Дунав е девети с 11 точки.

Двубоят започна в спокойно темпо, като Левски контролираше през почти цялото време топката. В 17-ата минута Кристиан Димитров фаулира грубо Хосе Кабаркас, като в ситуацията имаше основание да получи и червен картон. Колумбийският защитник на "драконите" получи контузия и беше заменен принудително от Елизе Су.

В 28-ата минута удар с глава на Димитров премина покрай вратата. Малко след това Георги Китанов отрази удар на Мехди Мубарик.

В 39-ата минута "сините" пропуснаха още една добра възможност за гол. Рейналдо получи на удобна позиция и отправи удар, но отново вратарят на домакините се намеси решително. Секунди преди края на първата част удар от далечна дистанция на Евертон Бала срещна гредата.

Седем минути след подновяването на играта Бала сбърка, което позволи на домакините да организират опасна атака. Джордан Сейнт-Луис обаче отправи удар покрай вратата.

В 56-ата минута "драконите" получиха отличен шанс за гол. Джордан Сейнт Луис се справи с Кристиан Димитров, който допусна грешка. Нападателят подаде за Валиньо, но той стреля в ръцете на Огнян Владимиров.

Левски отговори с два удара. Първо Майкон шутира, след като финтира Марио Дилчовски, но Китанов изби. След това шут на Алдаир не намери целта.

В 78-ата минута Мустафа Сангаре стигна до центриране от десния фланг и нанесе удар с глава, който рикошира в защитник, а Георги Китанов въпреки това пак успя да се намеси и изби в корнер.

Левски стигна до гол в третата минута на добавеното време. Сержиньо центрира към Мустафа Сангаре, който надскочи защитник и с глава вкара за крайното 0:1.