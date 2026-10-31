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Домусчиев с остра атака към Георги Иванов: Управлението му става все по-вредно за българския футбол

Домусчиев с остра атака към Георги Иванов: Управлението му става все по-вредно за българския футбол

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор", написа собственикът на Лудогорец

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, атакува президента на БФС Георги Иванов. Бизнесменът има сериозни претенции за съдийството на мача между Дунав и Левски, като според него Кристиан Димитров от "сините" е трябвало да бъде изгонен. 

Ето позицията на Домусчиев: 

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия - Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт. 

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол. 

Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълкoм".

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