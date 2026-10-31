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Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София
Facebook/Катастрофи в София

За инцидента преди последния тунел сигнализират потребители в социалните мрежи, а ремонтът на „Топли дол“ допълнително забавя трафика

Потребители във Facebook групата „Катастрофи в София“ сигнализират за инцидент с тежкотоварен автомобил и разпиляна скална фракция на автомагистрала „Хемус“ в посока София.

На публикуваните снимки се вижда тежкотоварен автомобил с ремарке, разположен диагонално спрямо пътното платно, както и разпилян по асфалта материал. Камионът заема част от пътя, а преминаването на останалите автомобили е затруднено.

„Минах за 15-тина минути. Не знам докъде е задръстването“, отбелязва авторът на публикацията.

Засега няма потвърдена информация за причините за инцидента, както и дали има пострадали или материални щети.

Допълнително затруднение за шофьорите по автомагистрала „Хемус“ създава и ремонтът на тунел „Топли дол“, заради който от 12 октомври движението в тръбата за София е ограничено. Трафикът се осъществява двупосочно през тръбата за Варна.

Ограничението води до сериозни затруднения, особено през почивните дни и в часовете с интензивно движение. Според данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) преминаването през 25-километровия участък между Разлив и Чурек вече отнема близо 40 минути при около 16 минути преди ремонта.

Шофьорите на леки автомобили могат да използват пътя през Искърското дефиле или прохода „Петрохан“ като алтернативни маршрути, тъй като в района на тунел „Топли дол“ няма осигурен пълноценен обход.

Според предварителния график движението през двете тръби на съоръжението трябва да бъде възстановено около 18 декември. След празниците обаче ремонтните дейности в тръбата за София ще продължат, като окончателното им приключване се очаква през април 2027 г.

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