САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) е получила от САЩ информация за подготовка на терористичен атентат в Москва и е предприела съответните действия, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

В изявление на службата се посочва, че предупреждението е предадено по установени канали за партньорство.

"Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия", се казва в изявлението на ФСС.

От своя страна посолството на САЩ в Москва предупреди за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви в музейния комплекс "Царицино". Американската дипломатическа мисия съобщи, че правителството на САЩ координира действията си с руските власти.

В изявлението на посолството се посочва, че "има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви" в комплекса.