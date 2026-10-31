САЩ предупредили Русия за заплаха от терористичен атентат в Москва
ФСС съобщи, че е получила информация от американска страна за подготвяно нападение, а посолството на САЩ посочи музейния комплекс "Царицино" като възможна мишена
Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) е получила от САЩ информация за подготовка на терористичен атентат в Москва и е предприела съответните действия, съобщиха Ройтерс и ТАСС.
В изявление на службата се посочва, че предупреждението е предадено по установени канали за партньорство.
"Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия", се казва в изявлението на ФСС.
От своя страна посолството на САЩ в Москва предупреди за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви в музейния комплекс "Царицино". Американската дипломатическа мисия съобщи, че правителството на САЩ координира действията си с руските власти.
В изявлението на посолството се посочва, че "има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви" в комплекса.