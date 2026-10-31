Едвин Сугарев: Студентската победа в Сърбия слага край на управлението на Вучич, но предстоят трудни дни

Бившият български консул в Ниш Едвин Сугарев определи победата на студентската листа на изборите в Сърбия като историческо събитие и край на досегашното управление на Александър Вучич. В ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" той заяви, че резултатът показва категорично отхвърляне на управляващите, но предупреди, че политическата промяна няма автоматично да доведе до ясна европейска ориентация на страната.

"Вучич си отива окончателно. Победата на студентите е изключително категорична. За това говори дори фактът, че той не изчака крайния срок, в който можеше да обяви загубата си, нито предприе действията, за които вече се беше подготвил с идеята да оспори легитимността на изборите. Очевидно осъзнава, че му е необходимо да прекара известно време в опозиция, за да може след това евентуално да се върне във властта. Дълбоко се съмнявам обаче, че това някога ще се случи."

Според представените в предаването резултати студентската листа ще разполага с между 135 и 140 депутатски места, а досегашните управляващи - с около 105.

Сугарев подчерта, че успехът на студентите е необичаен пример за политическа промяна, постигната от спонтанно възникнало младежко движение.

"Почти няма случай в световната практика спонтанно възникнало младежко движение, организирано на изцяло хоризонтален принцип, да успее да отстрани толкова дълго задържала се на власт система. Това се случва изключително рядко. Студентите наистина успяха да променят държавата, макар че им струваше две години усилия", подчерта той.

По отношение на външната политика на бъдещото управление бившият дипломат изрази резерви. По думите му в студентското движение има различни позиции за геополитическото бъдеще на Сърбия, а сближаването им ще изисква време.

"Външнополитическата гледна точка на това движение все още не е достатъчно избистрена. Сред студентите има различни хора, с различни виждания и оценки за геополитическата ситуация, в която се намира Сърбия. Докато тези позиции намерят общо русло, ще трябва да наблюдаваме внимателно как ще се развият събитията", обясни Сугарев.

Той коментира и позициите на Радомир Саичич, спряган за евентуален бъдещ премиер, който се противопоставя на санкции срещу Русия и защитава твърди позиции по въпросите за Косово и Република Сръбска. Според Сугарев подобни възгледи отразяват широко разпространени нагласи в сръбското общество.

"Не се учудвам на оценките му за Косово, защото така мисли голяма част от сръбския народ. Дори да има различно мнение, в този момент той едва ли би си позволил да внесе разцепление в движението. Що се отнася до Русия, това е стара сръбска болка. В Сърбия действително има много силни симпатии към Русия, може би дори по-силни, отколкото в България. Затова не очаквам категорично определяне на страната по отношение на най-важния геополитически проблем в момента - войната в Украйна", коментира бившият дипломат.

Сугарев не очаква и бързо признаване на независимостта на Косово от страна на Белград. Той прогнозира, че присъединяването към Европейския съюз може да бъде поставено на референдум, което би изправило сръбските граждани пред труден избор заради историческите им нагласи към Запада.

Бившият консул направи паралел между студентското движение в Сърбия и първите демократични процеси в България след падането на комунистическия режим. Според него общата съпротива срещу управлението може да обедини различни групи, но след постигането на политическата цел започват разногласия за бъдещото развитие.

"Спомням си времето, когато бяхме част от първите неформални групи, противопоставящи се на режима на Тодор Живков. Докато продължаваше битката срещу него, всички бяхме единни. След това се оказа, че различните хора и формации си представят бъдещето по различен начин. Това е голямата опасност и пред младежкото движение в Сърбия", предупреди той.

По думите му различията в студентската листа могат да затруднят формирането на новото управление и да доведат до напрегнат период за страната.

"Докато не се избистрят политическите цели на този проект и не стане ясно какво ще остане от него в крайна сметка, разцепленията изглеждат неизбежни. Прогнозирам доста напрегнати дни за бъдещото управление на Сърбия. Но независимо от всичко страната получава шанс да се пребори с остатъците от миналото, които я обременяваха досега", заяви Сугарев.

Сред обсъжданите имена за премиер е бившият управител на сръбската централна банка Деян Шошкич. Сугарев го определи като икономически подготвен човек, но посочи, че е трудно да бъде поставен в категориите реформатор или консерватор.

Като друга възможност за министър-председател беше споменат кардиологът Илия Сърданович, който предлага реформа и децентрализация на здравната система, но не поставя европейската интеграция сред непосредствените си приоритети. Сугарев отбеляза, че политическите му намерения ще могат да бъдат оценени по конкретните му действия.

Като възможна обединяваща фигура в студентското движение бившият дипломат посочи баскетболиста Деян Бодирога. Според него той разполага с необходимия обществен авторитет, за да оглави формацията, ако реши да поеме подобна роля.

Сугарев коментира и промените в медийната среда след изборите. Той обърна внимание на протестите пред телевизия Pink, отношението към изданието Informer и исканията за промени в обществената Радио-телевизия на Сърбия.

"Истината е, че Вучич държеше медиите с много стегнати юзди. На практика той определяше всичко - какво да се каже, какво да не се каже, кой е прав и кой не е прав. Оттук нататък очевидно няма да бъде така", допълни бившият консул.