Спешно хоспитализираха вокалиста на Deep Purple Иън Гилън

Здравословен проблем наложи спешната хоспитализация на Иън Гилън, вокалист на британската рок група Deep Purple. Заради състоянието му групата е принудена да отложи два концерта в Германия.

В публикация в Instagram Deep Purple съобщиха, че с голямо разочарование отлагат планираното за събота вечер участие в QI Arena в Лайпциг, както и концерта в Sporthalle в Хамбург на предварително обявените дати.

В съобщението си музикантите уточняват, че отлагането на концертите е наложено заради спешния медицински случай, довел до хоспитализацията на Иън Гилън.

От групата не разкриват каква е причината за приемането на 81-годишния певец в болница, нито дават информация за състоянието му.

„Разбираме, че това съобщение идва в последния момент, и напълно споделяме разочарованието на всички наши прекрасни почитатели, че няма да можем да свирим в Лайпциг и Хамбург“, допълват музикантите.

Deep Purple в момента са на световно турне, което започна в края на лятото и ще продължи до края на декември. В рамките на обиколката групата има планирани концерти в Европа, Великобритания, Южна Америка и Мексико.

Иън Гилън се присъединява към Deep Purple през 1969 г. и остава емблематичният глас зад рок класиките Smoke on the Water и Highway Star. Хоспитализацията му идва само няколко седмици след като друг бивш вокалист и басист на групата - Глен Хюз, претърпя тежка 10-часова операция. В момента той се възстановява.