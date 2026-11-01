Отбрана, енергетика, транспортни коридори и космос - във фокуса на новата стратегия на тюркските държави

В турската столица Анкара тази седмица се състоя двудневна среща на Организацията на тюркските държави (ОТД). Срещата на върха се проведе под мотото „Тюркският век: единство в езика, мисълта и делото“.

На срещата в Анкара Турция пое председателството на организацията от Азербайджан.

Членки на все по-влиятелната ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Туркменистан и Унгария са със статут на страни наблюдателки. Предишното наименование на ОТД бе Тюркски съвет, който бе създаден през 2009 г. по инициатива на тогавашния президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев с цел развитие на връзките между тюркските държави.

В началото на 13-ата среща на върха на държавите от Организацията на тюркските държави, състояла се вчера, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган се обърна към гостите, като изтъкна, че в тюркския свят няма място за разединение, отчуждение и разногласия. Той подчерта единството и братските връзки между тези народи.

Той изтъкна, че по време на турското председателство на ОТД страната възнамерява да превърне натрупания от организацията институционален потенциал в по-конкретни резултати.

„Южен Кавказ, в който ще царят мир и стабилност, ще открие значителни възможности както за държавите от региона, така и за целия тюркски свят“, заяви държавният глава.

По отношение на ситуацията в района на Персийския залив президентът отбеляза, че разногласията трябва да бъдат разрешавани по дипломатически път. Ердоган подчерта също, че тюркските държави трябва да полагат повече усилия за справедливо уреждане на палестинския въпрос, който продължава да бъде „кървяща рана“.

В края на срещата вчера бе приета декларация и редица други документи, насочени към по-нататъшното укрепване на сътрудничеството между държавите- членки на ОТД,

В подписаната от лидерите „Анкарска декларация“ се подчертава решимостта за укрепване на сътрудничеството в широк кръг от области - от регионалната свързаност и отбранителната промишленост до общата азбука и транспортните коридори, съобщава проправителственият турски в. “Йени шафак“.

В декларацията от 163 точки, се отбелязва, че в период на нарастваща глобална несигурност солидарността и общата устойчивост на тюркския свят имат жизненоважно значение.

Основните акценти и решения в декларацията са следните:

Отбранителна промишленост и сигурност

Взето бе решение да се проучи възможността за създаване на „Колеж по отбранителна промишленост на ОТД“ в Турция, с цел увеличаване на обмена на знания и технологии в отбранителната индустрия и подготовката на квалифицирани кадри.

Отправен бе призив за ускоряване на работата по създаването на „Съвет по киберсигурност“ и „Съвет за борба с престъпността“ в рамките на организацията.

По отношение на кипърския въпрос бе потвърдена необходимостта от постигане на устойчиво решение въз основа на съществуващите реалности на острова и гарантиране на правата на кипърските турци.

По отношение на ситуацията в Газа бе подновен призивът за незабавно прекратяване на огъня, осигуряване на достъп на хуманитарната помощ и постигане на трайно решение, основано на принципа за две държави.

Исторически стъпки в транспорта и енергетиката

Изразена бе пълна подкрепа за развитието на Средния транспортен коридор (Транскаспийски международен транспортен коридор) по маршрута Изток–Запад през Каспийско море, пълноценното интегриране на железопътната линия Баку–Тбилиси–Карс, както и за интегрирането на Зангезурския коридор и железопътните проекти Китай–Киргизстан–Узбекистан в Средния коридор.

Насърчена беше и подготовката на цялостна „Стратегия за транспортните коридори на ОТД“.

С цел улесняване на пътуванията на гражданите на държавите членки бе предложено на международните летища да се създадат специални коридори за пътници от тези страни.

Подчертана бе стратегическата значимост на нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан и Южния газов коридор. Изразена бе и подкрепа за проектите за зелен енергиен коридор Централна Азия–Азербайджан и Каспийско море–Черно море–Европа.

Технологии, космос и цифрова интеграция

Взето бе решение да се ускорят правните и техническите процедури за изстрелването в космоса на спътника „TDT-SAT“, който се произвежда съвместно от тюркските страни.

Насърчено бе разработването на концепцията „Цифров тюркски свят“ и приключването на процедурите за взаимно признаване на електронните цифрови подписи, с цел интегриране на цифровите обществени услуги.

Култура, социална политика и спорт

Изразена бе подкрепа за работата на Тюркската академия за популяризиране на Общата тюркска азбука, състояща се от 34 букви, и за публикуване на произведения, използващи тази азбука.

Обещана бе подкрепа за институционалните инициативи, насочени към укрепване на семейството.

Обмисля се организирането на футболен турнир „Тюркска купа“.

На срещата в Анкара бе взето решение 14-ата среща на върха на ОТД да се проведе в Узбекистан през 2027 г., а неформалната среща на върха - също през 2027 г. — да се състои в Киргизстан.

По предложение на Узбекистан 2027 г. беше обявена за „Година на опазването на природата“ в рамките на цялата Организация на тюркските държави.

Какво да очакваме от турското председателство на ОТД?

Политологът Бугра Бекир Ъшълак също изрази очакване за допълнително активизиране на работата на ОТД по време на турското председателство.

„Турция заема водещо място в тюркския свят и в развитието на ОТД не само благодарение на историческите и културните си връзки с останалите държави членки, но и поради политическото си влияние, икономическия потенциал и дипломатическите си контакти.

За държавите от Централна Азия Турция е важен партньор по отношение на достъпа до европейските пазари, промишлеността, технологиите, образованието и отбранителната индустрия. Фактът, че президентът Реджеп Тайип Ердоган от много години отдава особено значение на отношенията с тюркския свят на политическо равнище, допринесе значително за укрепването на ОТД“, заяви Ъшълак.

„Превръщането на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави в Организация на тюркските държави и приемането на документа „Визия за тюркския свят до 2040 г.“ на срещата на върха на ОТД в Истанбул през 2021 г. също са значими събития в историята на организацията, свидетелстващи за водещата роля на Анкара", отбелязва политологът.

"Историческата близост между тюркските държави трябва да намери по-силен израз в по-тясното сътрудничество и съвместните проекти в областта на търговията, енергетиката, транспорта и инвестициите“, каза още той.

„Може да се очаква, че по време на турското председателство ще бъде постигнат напредък в икономическото взаимодействие между държавите от ОТД и ще се засили политическата координация“, посочи в заключение политологът.