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Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук по повод Деня на народните будители

Смисълът на будителството е да събудиш у някого желанието да научи, да разбере и да открие. Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук по повод Деня на народните будители.

В публикацията си той разказа за среща с деца от 108-а детска градина в столицата. Пожелал им е да четат много, да играят още повече и да запазят любопитството си. Насърчил ги е да не се отказват, когато нещо им се струва трудно, и винаги да търсят отговори на въпросите си.

Терзиев отбелязва, че ако има нещо, което децата умеят по-добре от възрастните, то е да задават въпроси. Много въпроси.

„Мисля, че точно в това е и смисълът на будителството: да събудиш у някого желанието да научи, да разбере, да открие. Да му помогнеш да повярва, че може да стигне по-далеч, отколкото предполага“, написа столичният кмет.

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