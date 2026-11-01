Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Рафаел Ходар направи нещо невиждано в тениса

Рафаел Ходар направи нещо невиждано в тениса
БТА

20-годишният испанец ще дебютира в Топ 10 на световната ранглиста

Рафаел Ходар направи нещо невиждано в тениса. От понеделник 20-годишният испанец ще затвори Топ 10 на световната ранглиста и по този начин ще влезе в историята. Талантът от Мадрид е първият играч, който успява да пробие до най-добрите десет в дебютния си сезон като професионалист. Той направи това за 287 дни, което е впечатляващ скок.

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Въпреки това Ходар не успя да подобри рекорда на Борис Бекер за най-бърз прогрес от Топ 100 до Топ 10. Носителят на шест титли от Големия шлем направи това само за 210 дни. На него обаче му отне 623, ако броим дебюта му в професионалния тур.

Рафаел Ходар може да запише и още едно постижение на сметката си, ако стане първият тенисист, който се класира за финалите на АТП в дебютния си сезон. През 2026 година испанецът се класира за три финала, от които спечели този в Мароко на ниво АТП 250.

 

Още по темата

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Александър Зверев е №1 в тениса

Александър Зверев е №1 в тениса

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво

Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Водещи

Жена гласува вместо родителите си и прибра бюлетините в чантата си

Жена гласува вместо родителите си и прибра бюлетините в чантата си

Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво

Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво

  • Преди 2 минути
План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Преди 5 минути
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 6 минути
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 15 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 24 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 24 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 25 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 26 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 30 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 31 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 36 минути