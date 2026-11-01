Рафаел Ходар направи нещо невиждано в тениса. От понеделник 20-годишният испанец ще затвори Топ 10 на световната ранглиста и по този начин ще влезе в историята. Талантът от Мадрид е първият играч, който успява да пробие до най-добрите десет в дебютния си сезон като професионалист. Той направи това за 287 дни, което е впечатляващ скок.

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Въпреки това Ходар не успя да подобри рекорда на Борис Бекер за най-бърз прогрес от Топ 100 до Топ 10. Носителят на шест титли от Големия шлем направи това само за 210 дни. На него обаче му отне 623, ако броим дебюта му в професионалния тур.

Рафаел Ходар може да запише и още едно постижение на сметката си, ако стане първият тенисист, който се класира за финалите на АТП в дебютния си сезон. През 2026 година испанецът се класира за три финала, от които спечели този в Мароко на ниво АТП 250.