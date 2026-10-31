Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Алекс Де Минор поднесе изненадата на турнира във Виена, след като отстрани новия №1 в тениса Александър Зверев. Двамата изиграха оспорван мач в полуфиналите, но австралиецът спечели с 6:4, 1:6, 7:6(4). По този начин 27-годишният Де Минор измести Рафаел Ходар и вече заема деветото място в класацията за ATP финалите. Така той се нарежда сред претендентите за последното свободно място, даващо право на участие в Торино.

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Де Минор се стреми да се класира за финалния турнир на сезона за трета поредна година. Той ще има възможност допълнително да затвърди позицията си в неделя, когато се изправя срещу Карлос Алкарас във финала от категория ATP 500. Австралиецът достига до четвъртия си финал през 2026 г. и ще се опитада постигне първата си победа над Алкарас, след като загуби и в шестте срещи досега.

По-рано през деня поставеният под номер 2 в схемата Алкарас победи в първия полуфинал от програмата руснака Даниил Медведев с 6:4, 7:6(2). Мачът беше много равностоен и двамата показаха огромната си класа, но Алкарас беше по-ефективният в ключовите моменти. Исанецът направи два пробива в първия сет и спечели убедително тайбрека във втория.