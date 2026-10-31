Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена
БТА

Австралиецът елиминира световния №1 в тениса за четвърти финал през 2026 година

Алекс Де Минор поднесе изненадата на турнира във Виена, след като отстрани новия №1 в тениса Александър Зверев. Двамата изиграха оспорван мач в полуфиналите, но австралиецът спечели с 6:4, 1:6, 7:6(4). По този начин 27-годишният Де Минор измести Рафаел Ходар и вече заема деветото място в класацията за ATP финалите. Така той се нарежда сред претендентите за последното свободно място, даващо право на участие в Торино.

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Де Минор се стреми да се класира за финалния турнир на сезона за трета поредна година. Той ще има възможност допълнително да затвърди позицията си в неделя, когато се изправя срещу Карлос Алкарас във финала от категория ATP 500. Австралиецът достига до четвъртия си финал през 2026 г. и ще се опитада постигне първата си победа над Алкарас, след като загуби и в шестте срещи досега.

По-рано през деня поставеният под номер 2 в схемата Алкарас победи в първия полуфинал от програмата руснака Даниил Медведев с 6:4, 7:6(2). Мачът беше много равностоен и двамата показаха огромната си класа, но Алкарас беше по-ефективният в ключовите моменти. Исанецът направи два пробива в първия сет и спечели убедително тайбрека във втория.

 

 

 

Още по темата

Александър Зверев е №1 в тениса

Александър Зверев е №1 в тениса

Алкарас надделя в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена

Алкарас надделя в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Стан Вавринка приключи с тениса пред родна публика

Стан Вавринка приключи с тениса пред родна публика

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Водещи

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

  • Преди 49 минути
Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

  • Преди 50 минути
Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

  • Преди 1 час
Руската сянка над личните данни на Европа

Руската сянка над личните данни на Европа

  • Преди 1 час
Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

  • Преди 2 часа
Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

  • Преди 2 часа
Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

  • Преди 2 часа
Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

  • Преди 2 часа
Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

  • Преди 2 часа
Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

  • Преди 2 часа
Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

  • Преди 2 часа