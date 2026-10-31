Руската сянка над личните данни на Европа

Руската газова компания "Газпром" събира лични данни от европейски граждани чрез дъщерно дружество. Това става според ново изследване на платформата за журналистически разследвания Follow the Money (FTM), което е цитирано в нидерландския политематичен сайт "Ню".

Авторите на доклада разказват, че личните данни се продават на търг в реално време, докато уебстраниците все още се зареждат. По този начин личната информация на европейците най-вероятно се споделя с Русия.

Руската държавна компания събира данни от интернет потребителите чрез московската медийна компания GPM Digital Technologies. За да разследва това, разследващата платформа е създала стотици онлайн профили в Мадрид, Брюксел, Москва и Вашингтон. Когато тези профили посетили сайт за сатира и фалшиви новини Hay Noticia, се зарежда "бисквитка" от руската рекламна компания Between Digital. Тя от своя страна изпраща лични данни на уебсайт на името GPM Digital Technologies.

Between Digital оперира не само в Испания, но и в Белгия, Германия, Франция, Швеция, Нидерландия и Съединените щати. По време на разследването международните журналисти са събрали данни от повече от 100 уебсайта, които доказват руската връзка.

Според платформата за киберсигурност IntelligenceX "Газпром" е проследил европейски и американски интернет потребители около 17 000 пъти чрез Between Digital през последните 10 години.

Различни изследвания показват, че Hay Noticia е източник на няколко вирусни кампании с фалшиви новини. Според разследващите в платформата "това означава, че медийната компания на Газпром събира данни от европейци, които са чувствителни към дезинформация и дезинформация, и които предоставят лични данни за рекламни цели безплатно". Учените смятат тази ситуация за "скритата криза на сигурността" в Европа.

Какво точно прави "Газпром" с тези данни, не е ясно. Въпреки това, според FTM, руските власти имат почти неограничен достъп до данни, съхранявани в Русия. Разследването също така показва, че руски компании използват финансови и медицински данни, получени онлайн, за измами и изнудване.

"Газпром" получава представа за онлайн поведението на европейските граждани чрез рекламни търгове, без тяхното изрично съгласие и въпреки приложимите санкции.

Според Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR) потребителите на интернет трябва да дадат изрично съгласие, преди компаниите да могат да използват техните данни. Това не се случи в Between Digital, което позволи на компанията да споделя данни с Русия незабелязано в продължение на година, според проучването.

"Газпром" получава потребителската информация чрез Realtime Bidding (RTB) - автоматизирана система, която продава рекламно пространство, докато уебстраницата се зарежда. Стотици компании получават информация за потребителя за милисекунди; най-високият купувач може да покаже своята реклама.

Въпреки европейските санкции "Газпром" все още може да събира и търгува с дигитална информация за европейски граждани чрез Between Digital и RTB. В Европа и САЩ Between Digital се фокусира само върху профилирането на потребителите, заявява FTM. В Русия рекламната компания също поставя политически реклами, включително за управляващата партия на Владимир Путин - "Единна Русия". Компанията разпространява послания, които представят руската перспектива положително, финансирани от благотворителна организация, известна с популяризирането на руския светоглед в Европа и Украйна.