Най-важното от спорта на 31.10.2026 година
Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня
Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"
Славия пропусна да победи ЦСКА при дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия". Модерното съоражение бе открито с богата програма от събития, но на терена „белите" бяха по-близо до трите точки. Те имаха великолепна възможност, когато Иван Минчев получи възможност да изпълни дузпа в 52-ата минута. Капитанът на Славия обаче стреля слабо по земя и вратарят Фьодор Лапоухов спаси.
Левски победи трудно с 1:0 като гост Дунав Русе. Двубоят беше от 14-ия кръг на Първа лига. Единствения гол в мача вкара Мустафа Сангаре в третата минута на добавеното време на мача. С успеха "сините" събраха 32 точки и излязоха на първо място във временното класиране. Дунав е девети с 11 точки.
Домусчиев с остра атака към Георги Иванов: Управлението му става все по-вредно за българския футбол
Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, атакува президента на БФС Георги Иванов. Бизнесменът има сериозни претенции за съдийството на мача между Дунав и Левски, като според него Кристиан Димитров от "сините" е трябвало да бъде изгонен.
Гьозтепе на Мъри Стоилов превзе Истанбул със знаменит обрат
Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна знаменита победа с 2:1 при гостуването си на Фенербахче. Срещата беше от 10-ия кръг на Суперлигата. Отборът на Мъри направи обрат, след като Матео Гендузи откри резултата в добавеното време на първата част. В 76-ата минута Синклер Армстронг изравни, а две по-късно Андре Енрике вкара за 1:2. Така Стоилов се превърна в първия чуждестранен треньор в историята на Гьозтепе, който побеждава Фенербахче като гост.
Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж
Григор Димитров допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Париж. Най-добрият български тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6 пред парагваеца Адолфо Вайехо след 2 часа и 23 минути игра. Гришо загуби от същия съперник и на клей в Мадрид преди няколко месеца - тогава след 4:6, 4:6.
Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос
Александър Везенков продължава да пише история с екипа на Олимпиакос. Най-добрият баскетболист в Европа се превърна и в най-резултатният играч в историята на Олимпиакос в европейските клубни турнири. Той задмина местната легенда Василис Спанулис. Българската суперзвезда отбеляза 23 точки при победата над Олимпия Милано с 84-78 и оглави престижната класация.
Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби
Ивайло Иванов (90 кг) спечели джудо турнира от Големия шлем в Абу Даби. Той победи петима съперници в рамките на няколко часа. В спора за златото Иванов се справи с Михаил Латисев (Мол). 32-годишният ветеран от Монтана за втори път печели надпревара на подобно ниво. Предишният успех отново беше в Абу Даби преди 11 години.