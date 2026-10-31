Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия пропусна да победи ЦСКА при дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия". Модерното съоражение бе открито с богата програма от събития, но на терена „белите" бяха по-близо до трите точки. Те имаха великолепна възможност, когато Иван Минчев получи възможност да изпълни дузпа в 52-ата минута. Капитанът на Славия обаче стреля слабо по земя и вратарят Фьодор Лапоухов спаси.

Сангаре измъкна Левски в Русе

Левски победи трудно с 1:0 като гост Дунав Русе. Двубоят беше от 14-ия кръг на Първа лига. Единствения гол в мача вкара Мустафа Сангаре в третата минута на добавеното време на мача. С успеха "сините" събраха 32 точки и излязоха на първо място във временното класиране. Дунав е девети с 11 точки.

Домусчиев с остра атака към Георги Иванов: Управлението му става все по-вредно за българския футбол

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, атакува президента на БФС Георги Иванов. Бизнесменът има сериозни претенции за съдийството на мача между Дунав и Левски, като според него Кристиан Димитров от "сините" е трябвало да бъде изгонен.

Гьозтепе на Мъри Стоилов превзе Истанбул със знаменит обрат

Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна знаменита победа с 2:1 при гостуването си на Фенербахче. Срещата беше от 10-ия кръг на Суперлигата. Отборът на Мъри направи обрат, след като Матео Гендузи откри резултата в добавеното време на първата част. В 76-ата минута Синклер Армстронг изравни, а две по-късно Андре Енрике вкара за 1:2. Така Стоилов се превърна в първия чуждестранен треньор в историята на Гьозтепе, който побеждава Фенербахче като гост.

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Григор Димитров допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Париж. Най-добрият български тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6 пред парагваеца Адолфо Вайехо след 2 часа и 23 минути игра. Гришо загуби от същия съперник и на клей в Мадрид преди няколко месеца - тогава след 4:6, 4:6.

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Александър Везенков продължава да пише история с екипа на Олимпиакос. Най-добрият баскетболист в Европа се превърна и в най-резултатният играч в историята на Олимпиакос в европейските клубни турнири. Той задмина местната легенда Василис Спанулис. Българската суперзвезда отбеляза 23 точки при победата над Олимпия Милано с 84-78 и оглави престижната класация.

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов (90 кг) спечели джудо турнира от Големия шлем в Абу Даби. Той победи петима съперници в рамките на няколко часа. В спора за златото Иванов се справи с Михаил Латисев (Мол). 32-годишният ветеран от Монтана за втори път печели надпревара на подобно ниво. Предишният успех отново беше в Абу Даби преди 11 години.