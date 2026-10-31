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Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу
AP/БТА

Баварците дадоха три жертви

Байерн и Борусия Дортмунд завършиха наравно 2:2 в голямото дерби на германския футбол. Срещата беше от 8-ия кръг на Бундеслигата. Баварците поведоха в 36-ата минута с гол на Конрад Лаймер, а две по-рано попадение на Джоб Белингам беше отменено. В 54-ата минута Хари Кейн пропусна дузпа, а малко след това Серу Гираси изравни. В 65-ата минута Дайо Упамекано отново изведе баварците напред, но в 89-ата минута Фабио Силва изравни. В последните секунди на срещата Ленарт Карл удари греда. 

Шампионите дадоха три жертви в мача. С контузии терена напуснаха Исмаел Сайбари, Серж Гнабри и Майкъл Олисе.

Байерн остава на първо място във временното класиране с 18 точки, колкото има и Борусия, но "жълто-черните" са с точка по-малко.

Преди началото на двубоя Хари Кейн показа "Златната топка" на феновете на Байерн и в кратка реч благодари на всички.

В 10-ата минута Байерн можеше да поведе, но удар на Майкъл Олисе срещна гредата. В 22-ата минута Йонас Урбих спаси шут на Джоб Белингам. Малко след това Грегор Кобел отрази удар на излезлия сам срещу него Исмаел Сайбари. ри съприкосновението със стража обаче мароканецът се контузи и трябваше да бъде принудително заменен от Натаниел Браун.

Две минути след това Серж Гнабри легна на тревара и на неговото място се появи Йосип Станишич. 

В 34-ата минута Борусия помисли, че е напред в резултата. Джоб Белингам наказа грешка в защитата на баварците. ВАР обаче отмени гола заради нарушение на Карни Чуквуемека срещу Йонас Урбих, а освен това имаше и засада. 

Четири минути след това Конран Лаймер беше изведен от Майкъл Олисе сам срещу Кобел. Вратарят спаси първия удар на австриеца, но топката се върна в него и той не сбърка от втория опит. 

В 54-ата минута Байерн получи дузпа, след като Феликс Нмеча игра с ръка в наказателното поле. Хари Кейн застана зад топката, но ударът му срещна горната греда. 

Шест минути след това Борусия изравни. Чуквуемека намери Серу Гираси в наказателното поле и гвинейският нападател с прецизен удар вкара за 1:1. 

В 65-ата минута Байерн отново си върна аванса. Кейн отклони центриране отдясно към Дайо Упамекано, който с глава се разписа за 2:1. 

В 84-ата минута Олисе също даде сигнал за смяна и на неговото място се появи Ленарт Карл.

Пет минути по-късно "жълто-черните" стигна до гол. Константинос Карецас отклони към Фабио Силва в наказателното поле. Португалецът с удар в далечния ъгъл вкара за 2:2. В тази ситуация останаха съмнения за нарушение на гръцкия халф срещу Александър Павлович. 

Дълбоко в добавеното време удар на Ленарт Карл срещна гредата.

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