Зеленски и Ердоган договориха сътрудничество по Черноморския зърнен коридор

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул, където двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на сигурността, дипломатическите усилия за прекратяване на войната и корабоплаването в Черно море.

Преди срещата Зеленски съобщи във Facebook, че разговорите ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна и развитието на двустранните отношения.

"Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море", написа украинският президент.

След разговорите Зеленски обяви, че двамата са се договорили да работят съвместно по Черноморския зърнен коридор.

На съвместна пресконференция в президентската резиденция "Долмабахче" Ердоган заяви, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо от извършителя.

Зеленски от своя страна подчерта подкрепата на Анкара за мерки, които да гарантират сигурността на корабоплаването.

"Турция подкрепя стъпките, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и условия за нормален живот", заяви украинският президент.

В програмата на посещението е предвидена и среща на Зеленски с Вселенския патриарх Вартоломей.

Посещението се провежда на фона на усилията на Турция да посредничи за дипломатическо решение на войната между Русия и Украйна. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Киев, след което Зеленски съобщи, че Анкара е потвърдила готовността си да съдейства за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на конфликта.