„Откраднаха ни изборите“: Как популистите унищожават демокрацията

В съвременната политическа реалност легитимността на демократичния вот вече не се приема за даденост, а се превърна в обикновен елемент от партийната игра. За лидерите с популистки профил фразата „Откраднаха ми изборите“ излезе от сферата на маргиналните теории на конспирацията и зае централно място в техния реторически арсенал.

Този феномен не е изолиран случай, а споделен модел на поведение, който наблюдаваме в различни точки на земното кълбо. Ярки примери за тази тенденция са реториката на Доналд Тръмп в Съединените щати, Бенямин Нетаняху в Израел и Флавио Болсонаро в Бразилия. За тях изборната загуба или дори заплахата от нея не е резултат от волята на суверена, а продукт на мащабен заговор, най-често организиран от елитите (нищо, че тези хора обикновено са част именно от елитите).

Хронология на недоверието: От Вашингтон до Тел Авив и Бразилия

Доналд Тръмп се превърна в основоположник на този съвременен наратив по време на президентската надпревара в САЩ през 2020 година. Още преди да бъдат преброени всички бюлетини, той обяви победа от Белия дом и заяви, че се извършва „голяма измама срещу американската нация“. В следващите седмици Тръмп и неговият екип заляха публичното пространство с твърдения за манипулирани машини за гласуване и фалшифицирани вотове по пощата, настоявайки, че „ако преброите законните гласове, аз лесно печеля“. Тази реторика ескалира до злополучния щурм на Капитолия на 6 януари 2021 година и продължава да съществува в политическия фолклор до днес.

Фактите и последвалите проверки обаче опровергаха тези твърдения. Десетки съдебни дела, заведени от екипа на Тръмп, бяха отхвърлени от американските съдилища поради пълна липса на доказателства. Официални разследвания на Департамента по правосъдие на САЩ, както и независими одити в ключови щати, потвърдиха точността на вота. Данните показаха, че отклоненията в преброяването са статистически незначителни (около 0.00095% на национално ниво), което показа, че ако е имало измама на вота, тя не е била в урните, а в главите на заинтересованите хора.

В Израел Бенямин Нетаняху приложи същата матрица по време на наскоро приключилите парламентарни избори през октомври 2026 година. Неговата партия „Ликуд“ и коалиционните й партньори загубиха мнозинството си в Кнесета. Изправена пред заплахата да бъде изместена от опозиционния блок, партийната централа на Нетаняху незабавно атакува честността на вота. В официални изявления партията обвини правоохранителните органи и Централната избирателна комисия, че са допуснали кражба на избори в много арабски избирателни секции. "Изборите бяха откраднати от арабски партии, които подкрепят тероризма и унищожаването на еврейската държава", заявиха от „Ликуд“.

Израелската полиция и Централната избирателна комисия обаче отхвърлиха обвиненията на „Ликуд“ за системни изборни измами в арабските общности, определяйки ги като лишени от доказателства. Официалните органи подчертаха, че вотът е преминал с минимален брой инциденти, а подадените жалби ще бъдат разгледани по стандартния рутинен ред, но не е налице безпокойство за честността на изборите.

На другия край на света, в Бразилия, Флавио Болсонаро (син на бившия президент Жаир Болсонаро) доведе тази тактика до абсолютен прецедент на президентските избори през октомври 2026 година. След като загуби драматичния балотаж срещу Луис Инасио Лула да Силва, крайнодесният сенатор отказа да признае поражението си и внезапно напусна страната в посока Съединените щати. Оттам Болсонаро се обяви за „истинския президент“ и „легитимен лидер“ на Бразилия. Той директно обвини победителите в „изборна измама“, наричайки администрацията на Лула „криминална организация, наложила тирания“.

Върховният изборен съд в Бразилия обяви официалните резултати, потвърждаващи победата на Лула с 51.79% срещу 48.21% за Болсонаро при 100% преброени гласове. Дори собствената политическа партия на Болсонаро (Либерална партия) официално призна резултатите от изборите, изолирайки неговите твърдения. Данните от правосъдието разкриват, че истинският мотив зад бягството и острите думи на Флавио Болсонаро не са изборни измами, а фактът, че той е обект на федерални разследвания за пране на пари, корупция и незаконно чуждестранно финансиране на кампанията си, заради които Върховният съд вече му бе наредил да предаде паспортите си.

Зад кулисите на манипулацията: Какво целят популистите

Използването на мотива за „откраднатите избори“ не е емоционална реакция на загубата, а хладнокръвно пресметната стратегия с няколко основни цели.

На първо място, този наратив служи за капсулиране и радикализиране на твърдото ядро от поддръжници. Когато един лидер убеди избирателите си, че победата им е била отнета по престъпен начин, той автоматично превръща себе си в жертва, а своите последователи – в съучастници в една „свещена борба“ за справедливост. Това поддържа висока политическа мобилизация дори и извън рамките на предизборните кампании.

На второ място, тази реторика осигурява на политиците перфектно алиби за техния провал. Вместо да анализират грешките в управлението си или слабостите на своята платформа, те прехвърлят вината върху въображаем и невидим враг – „дълбоката държава“, корумпираните медии или манипулираната администрация. По този начин те запазват статута си на непобедими лидери, които могат да бъдат спрени само с измама. Това е класически пример на политическа егомания: изключителният лидер, които има неоспорими качества, не може да бъде победен, ако правилата на играта се спазваха.

В дългосрочен план най-опасната цел на този мотив е системното ерозиране на доверието в демократичните институции. Когато гражданите спрат да вярват, че изборите са честни, те спират да вярват и в самата система. Това отваря вратата за авторитарни алтернативи и дава възможност на въпросните лидери да се позиционират като единствените спасители, които могат да възстановят реда. Мотивът за „откраднатите избори“ е оръжие за масово политическо поразяване, което жертва стабилността на държавата в името на личното политическо оцеляване.