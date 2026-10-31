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Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

Сериозна политическа криза разтърси Полша, след като полиция обгради сградата на Конституционния съд във Варшава, а неговият председател Богдан Швенчковски и заместникът му Бартломей Сохански бяха временно отстранени от длъжност. Според международните агенции решението е обявено на 30 октомври от съдия Анна Корвин-Пьотровска, която пое временно ръководството на институцията.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е разпоредил на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на всяка "вражеска заплаха", независимо от нейното географско местоположение. Хаменей е заявил, че Иран ще определи сам кога и при какви условия да прекрати действията си в отговор на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул, където двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на сигурността, дипломатическите усилия за прекратяване на войната и корабоплаването в Черно море.

Зеленски обяви, че двамата са се договорили да работят съвместно по Черноморския зърнен коридор. На съвместна пресконференция Ердоган заяви, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо от извършителя.

Зеленски от своя страна подчерта подкрепата на Анкара за мерки, които да гарантират сигурността на корабоплаването. "Турция подкрепя стъпките, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и условия за нормален живот", заяви украинският президент.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че международната общност проявява все по-голям интерес към постигането на ограничено прекратяване на огъня в Черно море, което да гарантира безпрепятственото движение на енергийни и зърнени доставки от Русия и Украйна. 

"Това заплашва продоволствената сигурност в света, а също и до известна степен енергийната сигурност", заяви Рубио. "Бихме искали да постигнем това (прекратяване на огъня - бел. ред.). То няма да реши войната, но поне решава един конкретен аспект от нея", добави той.

Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в няколко френски града, след като общо 320 000 души се включиха в демонстрации срещу високите разходи за живот и влошаващите се условия в училищата. Протестите първоначално протичаха предимно мирно, но в късния следобед полицията използва сълзотворен газ в Париж и Лион.

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