Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

ЦСКА откри модерния нов стадион „Българска армия" с нулево равенство срещу Славия, което донякъде помрачи хубавото настроение по трибуните. По ирония на съдбата това е първото домакинство от началото на сезона в първенството, което „червените" не успяха да спечелят. Преди това те записаха шест поредни успеха на „Васил Левски".

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„Страхотно усещане. Много сме щастливи, наистина стадионът е невероятен, това е голяма стъпка за клуба и за българския футбол. Стадионът е на високо европейско ниво. Днес имаше повече напрежение, чакаме този момент от 3-4 седмици, имаше много събития около откриването на стадиона. Може би искахме твърде много да спечелим, прибързвахме в завършващата фаза и това ни изигра лоша шега", заяви треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол.

„Не мога да си спомня мач в моята кариера с толкова много блокирани удари и топката да не попада след това в наш футболист, винаги отиваше у съперника. Това е липса на късмет", обяви германецът.