Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет
БТА

Не съм виждал мач с толкова много блокирани удари, отбеляза германецът

ЦСКА откри модерния нов стадион „Българска армия" с нулево равенство срещу Славия, което донякъде помрачи хубавото настроение по трибуните. По ирония на съдбата това е първото домакинство от началото на сезона в първенството, което „червените" не успяха да спечелят. Преди това те записаха шест поредни успеха на „Васил Левски".

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

„Страхотно усещане. Много сме щастливи, наистина стадионът е невероятен, това е голяма стъпка за клуба и за българския футбол. Стадионът е на високо европейско ниво. Днес имаше повече напрежение, чакаме този момент от 3-4 седмици, имаше много събития около откриването на стадиона. Може би искахме твърде много да спечелим, прибързвахме в завършващата фаза и това ни изигра лоша шега", заяви треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол.

„Не мога да си спомня мач в моята кариера с толкова много блокирани удари и топката да не попада след това в наш футболист, винаги отиваше у съперника. Това е липса на късмет", обяви германецът.

 

Още по темата

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде

Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде

На живо: Славия пропусна дузпа срещу ЦСКА на „Българска армия"

На живо: Славия пропусна дузпа срещу ЦСКА на „Българска армия"

Любослав Пенев обра овациите на феновете преди ЦСКА - Славия

Любослав Пенев обра овациите на феновете преди ЦСКА - Славия

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Водещи

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

  • Преди 48 минути
Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

  • Преди 49 минути
Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

  • Преди 1 час
Руската сянка над личните данни на Европа

Руската сянка над личните данни на Европа

  • Преди 1 час
Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

  • Преди 2 часа
Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

  • Преди 2 часа
Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

  • Преди 2 часа
Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

  • Преди 2 часа
Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

  • Преди 2 часа
Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

  • Преди 2 часа
Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

  • Преди 2 часа