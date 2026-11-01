Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Министър-председателят Румен Радев упражни правото си на глас в София по обед. Пред журналистите той изрази надежда политиците да си вземат поука и на местните избори догодина да не се повтори същата "недостойна, кална и компроматна кампания" на каквато сме били станали свидетели на президентския вот.

По повод бюджета Радев заяви, че в следващите дни той ще бъде представен, но било много трудно "да се оправят поразиите на Асен Василев", допуснати при управлението на публичните финанси.

"Аз гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост, каза премиерът."

Той добави, че е гласувал за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, както и да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и убеденост.

На журналистически въпрос дали ниската избирателна активност е "червен картон" за правителството, Румен Радев отговори, че въпреки лошото време, хората продължават да идват и все пак до края на изборния ден има още осем часа.