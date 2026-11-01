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От личното изпитание до кауза за цяла България: Историята на „Аз вярвам и помагам“

От личното изпитание до кауза за цяла България: Историята на „Аз вярвам и помагам“
Стопкадър/bTV

Над 750 000 евро дарения и десетки спасителни инициативи в подкрепа на българските болници

Над 750 000 евро са събрани от благотворителната кампания „Аз вярвам и помагам“, която започва във Варна с инициатива за събиране на пластмасови капачки. Равносметката на каузата включва още десетки медицински апарати и нови линейки, предназначени за българските болници.

За началото на инициативата, предизвикателствата през годините и подкрепата от хиляди хора и компании разказа нейният създател Владислав Николов в предаването „Тази неделя“.

„В момента зад нас има над 750 хиляди евро дарения и най-важното - с 0 евро разходи. Аз не работя благотворителност и всичко, което съберем като средства, отива само и единствено за каузите в помощ на цяла България“, посочи той.

Идеята за създаването на инициативата се появява след тежко изпитание в личния му живот. През 2013 г. той претърпява операция, а преживяното го подтиква да посвети част от времето си на помощта за други хора.

„Тогава се помолих единствено да ми се даде втори шанс, когато ми спасиха живота, за да мога аз да дам от себе си повече, отколкото ще взема“, разказва Николов.

Решението му е повлияно и от наводнението във варненския квартал „Аспарухово“, където Николов се включва като доброволец.

Две години по-късно, през 2015 г., той и партньорката му Антония поставят началото на кампанията „Аз вярвам и помагам“.

Първоначално кампанията разчита на събирането на пластмасови капачки, които по това време се изкупуват за едва 15 стотинки на килограм. Първото дарение е реализирано година по-късно, като стойността му е близо 900 евро.

Над 30 дарения са осигурени благодарение на инициативата, споделя Николов. Сред тях са детски линейки, кувьози, мобилни пунктове за кръводаряване и специализирана медицинска апаратура.

Преди две седмици кампанията е дарила нови линейки за София и Плевен.

Особено силен спомен за Николов остава моментът след първото дарение на медицинска апаратура във Варна. Става дума за специализирана аспирационна система, използвана при пневмоторакс.

Той си спомни за среща със семейство в Морската градина. Родителите го спрели, за да му благодарят за помощта, оказана на детето им.

„Аз всъщност не бях направил нищо. Аз бях дарил апаратура. Спасителите са лекарите. Именно лекарите са тези, на които ние всеки ден трябва да свеждаме глава и да им благодарим“, отбелязва той.

По думите му тази среща му дала сили и увереност да продължи с каузата въпреки трудностите.

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