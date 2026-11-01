Новини
Търси
Подкаст
Политика

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане
Снимка: БТА

Ако аз мога да прощавам, защото държавата ми е по-важна от моето его, има хора, които не искат, каза той

Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Стара Загора, където се провежда Академия "Новите умове" в деня на балотажа.

Той припомни ареста, който е бил организиран от правителството на Кирил Петков. "Ако аз мога да прощавам, защото държавата ми е по-важна от моето его, има хора, които не искат да го простят", заяви Борисов.

Той увери, че ще гласува. "Ще гласувам, да, ама ние си гледаме работата. Като ги знам ПП-ДБ - те няма да дадат да им се вземе резултата. Те "ала-балата" си го обичат. Така ще се гледат двете страни, че ще е обективно", каза Борисов.

По думите му бизнесът фалира. "Китайската конкуренция е навсякъде в Европа, тук няма никакви мерки. При Борисов нафтата беше 2 лева - (1 евро). При същите цени, същата рафинерия сега е 2,20 евро, което е 4 лева", заяви лидерът на ГЕРБ.

България е оазис на спокойствието, оазис на сигурността, заяви той. 

"Ако с протести ставаше... Европа водеше дълго време абсурдна социална политика - мигрантите взимаха повече пари от пенсионерите или работещите хора, не можаха да бъдат интегрирани. 
Ние единствени - от ГЕРБ, единствени се справихме с нелегалната миграция. Само ние не подписахме Истанбулската конвенция. ГЕРБ е здрава дясна партия", допълни Борисов. 

Всичко се променя. Житейският цикъл не е подминал никого, ние подготвяме новата смяна, каза Борисов. "Това, че сме живи, че всеки може да си каже мнението - нищо друго няма, това ги дразни. Знайни и незнайни коментатори се явяват. А те - особено, ако са били при нас, започват да ми дават оценка. Твойто сиви започва откакто си ми казал: "Добър ден". 

Още по темата

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Водещи

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

  • Преди 2 минути
Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

  • Преди 12 минути
Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

  • Преди 24 минути
Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

  • Преди 25 минути
Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

  • Преди 28 минути
Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

  • Преди 39 минути
Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

  • Преди 52 минути
„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

  • Преди 57 минути
Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

  • Преди 1 час
Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

  • Преди 1 час
Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

  • Преди 2 часа