Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Стара Загора, където се провежда Академия "Новите умове" в деня на балотажа.

Той припомни ареста, който е бил организиран от правителството на Кирил Петков. "Ако аз мога да прощавам, защото държавата ми е по-важна от моето его, има хора, които не искат да го простят", заяви Борисов.

Той увери, че ще гласува. "Ще гласувам, да, ама ние си гледаме работата. Като ги знам ПП-ДБ - те няма да дадат да им се вземе резултата. Те "ала-балата" си го обичат. Така ще се гледат двете страни, че ще е обективно", каза Борисов.

По думите му бизнесът фалира. "Китайската конкуренция е навсякъде в Европа, тук няма никакви мерки. При Борисов нафтата беше 2 лева - (1 евро). При същите цени, същата рафинерия сега е 2,20 евро, което е 4 лева", заяви лидерът на ГЕРБ.

България е оазис на спокойствието, оазис на сигурността, заяви той.

"Ако с протести ставаше... Европа водеше дълго време абсурдна социална политика - мигрантите взимаха повече пари от пенсионерите или работещите хора, не можаха да бъдат интегрирани.

Ние единствени - от ГЕРБ, единствени се справихме с нелегалната миграция. Само ние не подписахме Истанбулската конвенция. ГЕРБ е здрава дясна партия", допълни Борисов.

Всичко се променя. Житейският цикъл не е подминал никого, ние подготвяме новата смяна, каза Борисов. "Това, че сме живи, че всеки може да си каже мнението - нищо друго няма, това ги дразни. Знайни и незнайни коментатори се явяват. А те - особено, ако са били при нас, започват да ми дават оценка. Твойто сиви започва откакто си ми казал: "Добър ден".