„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

Избирателната активност на балотажа на президентските избори достигна 6,8% към 11:00 ч. Това показват данните от екзитпол на социологическа агенция „Мяра“, проведен по поръчка на NOVA.

Участието е малко по-високо спрямо първия тур, когато към същия час бяха гласували 6,6% от избирателите. Разликата е 0,2 процентни пункта.

Към 9:00 ч. днес агенцията отчете активност от 2,1%.

Гласуването продължава до 20:00 часа

Право на глас имат близо 6,6 милиона български граждани. Секциите отвориха в 7:00 ч., а изборният ден приключва в 20:00 ч. Ако има чакащи избиратели, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 ч.

Вотът се организира в близо 12 700 секции с участието на около 100 000 членове на секционни избирателни комисии.

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях има по две устройства. Общият брой на машините у нас е 11 622.

За избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването са определени достъпни места за гласуване, разположени предимно на първите етажи на сградите със секции.

ЦИК обявява окончателните резултати до три дни

Преброяването започва след края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч. Секционните комисии установяват резултатите, съставят протоколите и ги предават на районните избирателни комисии.

Окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент трябва да бъдат обявени от ЦИК в тридневен срок след вота.