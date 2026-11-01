България избира президент: Йотова и Гюров се изправят на балотаж - всичко важно за вота

България избира своя президент и вицепрезидент на втори тур днес, 1 ноември. След като нито една кандидатпрезидентска двойка не успя да спечели изборите на първия тур на 25 октомври, до балотаж достигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев.

Изборният ден започва в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа. При наличие на избиратели, които чакат пред секциите, гласуването може да бъде удължено съгласно Изборния кодекс, но не по-късно от 21:00 часа.

Според окончателните резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), на първия тур кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получи 528 951 гласа, или 34,76% от действителните гласове.

На второ място се наредиха Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа, или 31,95%. Разликата между двете двойки е 42 719 гласа, което съответства на около 2,81 процентни пункта.

На първия тур трета по резултат остана кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов - Петър Волгин с 12,55%, следвана от Радостин Василев - Красимир Манов с 4,61% и Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева с 3,79%.

Общо 1 525 034 избиратели са упражнили правото си на глас на 25 октомври, при 6 584 025 души в избирателните списъци според обявените от ЦИК окончателни данни. Това означава активност от приблизително 23,16% спрямо този брой избиратели.

Още 67 353 души са избрали опцията "Не подкрепям никого", показват резултатите от първия тур.

На балотажа гражданите ще трябва да изберат между двете кандидатпрезидентски двойки, получили най-много гласове предходната неделя. За победител на втория тур се определя двойката, получила повече действителни гласове.

Право да гласуват имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

За гласуване в страната е необходима валидна лична карта. Гражданите могат да проверят адреса и номера на избирателната си секция чрез официалните информационни услуги на ГРАО и ЦИК.

В секциите, в които е осигурено машинно гласуване, избирателите могат да изберат между машина и хартиена бюлетина съгласно действащите правила. При гласуване с хартиена бюлетина изборът се отбелязва със знак "Х" или "V" със син химикал в квадратчето на предпочитаната кандидатпрезидентска двойка.

На втория тур избирателите могат да отбележат и "Не подкрепям никого". Тази възможност позволява на гражданите да участват във вота, без да подкрепят някоя от двете кандидатури.

Българските граждани, които се намират извън страната, също могат да упражнят правото си на глас в разкритите избирателни секции зад граница при спазване на съответните изисквания.

По време на изборния ден полицията и компетентните институции следят за спазването на изборното законодателство. Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани до съответните избирателни комисии и органите на МВР.

След приключването на гласуването започва преброяването на бюлетините и обработването на изборните протоколи. Очаква се социологическите агенции, които провеждат проучвания в изборния ден, да представят първите си данни след края на гласуването. Те не представляват официални изборни резултати.

Окончателният резултат от балотажа ще бъде определен от Централната избирателна комисия след обработването на изборните протоколи.

Вотът на 1 ноември ще определи кой ще заеме президентския пост за следващия петгодишен мандат, както и кой ще бъде вицепрезидент на Република България.