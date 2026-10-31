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Ден за размисъл преди президентския балотаж: Какво е забранено на 31 октомври?

Ден за размисъл преди президентския балотаж: Какво е забранено на 31 октомври?

От началото на днешния ден в сила влязоха ограниченията, предвидени в Изборния кодекс

Днес, 31 октомври, в България е Ден за размисъл преди втория тур на президентските избори. В неделя, 1 ноември, българските граждани ще изберат следващия държавен глава, а в последните 24 часа преди вота предизборната агитация е забранена. Целта е избирателите да имат възможност спокойно да преценят своя избор, без да бъдат подлагани на допълнителен политически натиск.

Предизборната кампания приключи в полунощ на 30 октомври. От началото на днешния ден в сила влязоха ограниченията, предвидени в Изборния кодекс.

Какво е забранено в Деня за размисъл?

Съгласно изборното законодателство предизборната агитация е забранена в последните 24 часа преди изборния ден, както и в самия ден на гласуването.

Ограниченията се отнасят до агитационните действия в подкрепа или срещу кандидатите, участващи в президентската надпревара.

Основните забрани включват:

  • Предизборна агитация: Не се допуска разпространяването на нови агитационни материали, призиви и послания, насочени към подкрепа или отхвърляне на определен кандидат.

  • Социологически проучвания: Забранено е публичното оповестяване на резултати от допитвания до общественото мнение, свързани с изборните нагласи.

  • Публични прояви: Не могат да се организират предизборни митинги, срещи и други събития с агитационна цел.

  • Медийни изяви: Забранени са агитационните послания в телевизионни и радиопредавания, както и публикуването на нови материали, представляващи предизборна агитация.

  • Социални мрежи: Ограниченията за предизборна агитация се отнасят и до агитационното съдържание в интернет, като прилагането им зависи от конкретните обстоятелства.

Забраната не означава пълно спиране на политическите новини или на журналистическото отразяване на изборния процес. Медиите могат да продължат да информират за организацията на вота и други обществено значими събития, без да извършват предизборна агитация.

Какви са санкциите при нарушения?

Изборният кодекс предвижда административни санкции при неспазване на правилата за предизборна агитация и оповестяване на социологически проучвания.

Размерът на глобите зависи от характера на нарушението и приложимата законова разпоредба.

За установяване на нарушения могат да бъдат сезирани компетентните избирателни комисии.

Кога и как ще гласуваме на 1 ноември?

Вторият тур на президентските избори ще се проведе в неделя, 1 ноември.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, като законът допуска удължаване на гласуването при определени условия.

На балотажа избирателите ще трябва да изберат между двамата кандидати, достигнали до втория тур на президентската надпревара – Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Гласуването ще се извършва с машини, като в избирателните секции ще бъдат осигурени и хартиени бюлетини за случаите, в които се наложи използването им поради технически проблем.

Междувременно подготовката за изборния ден продължава. Изборните книжа и материали се доставят до общините и секционните избирателни комисии при засилени мерки за сигурност.

Кога ще станат ясни резултатите?

След приключването на изборния ден секционните избирателни комисии ще започнат отчитането на гласовете и предаването на изборните протоколи.

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви резултатите от гласуването в рамките на предвидените в закона срокове.

Окончателните резултати от президентския балотаж трябва да бъдат обявени до 4 ноември.

Защо е необходим Денят за размисъл?

Денят за размисъл е част от установената изборна процедура в България и има за цел да осигури период без активна предизборна агитация непосредствено преди гласуването.

Така гражданите получават възможност да направят своя избор въз основа на информацията, представена по време на кампанията, без допълнителни агитационни послания в последните часове преди вота.

На 1 ноември българските избиратели ще решат кой ще заеме президентския пост през следващия мандат.

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