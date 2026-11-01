Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА от началото на сезона. „Гризлитата" записаха шести пореден успех, след като се справиха с гостуващия Сакраменто Кингс със 136:105. Дебютантът Камерън Бузър отбеляза 27 точки и 9 борби, а Исая Стюарт добави 24 точки.

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Шестте поредни победи са изравнен най-добър старт в историята на отбора. За последно Мемфис направи такава серия през сезон 2014/15. Преди два дни Хюстън Рокетс загуби от Далакс със 111:116, което остави „гризлитата" като единствения непобеден тим в лигата. Мемфис доминира над Кингс през второто полувреме и спечели с лекота, а преднината достигна 34 точки през второто полувреме.

Сан Антонио Спърс победи като домакин Минесота Тимбъруулвс със 121:111 в друг двубой от НБА. Поредна баскетболна лекция на френския център Виктор Уембаняма бе в основата на успеха на „шпорите". 22-годишният баскетболист наниза 43 точки, като добави на сметката си 7 борби и 4 асистенции за малко над половин час на паркета.