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Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал
АП/БТА

Треньорът на мадридчани похвали развитието на отбора и коментира отменената дузпа за Расинг Сантандер

Жозе Моуриньо остана доволен от победата на Реал Мадрид с 3:0 като гост на Расинг Сантандер. Португалският специалист подчерта, че отборът му продължава да се развива, но все още не е достигнал пълния си потенциал.

„Кралете“ се завърнаха на „Ел Сардинеро“ след 15-годишно прекъсване и решиха мача още през първото полувреме с голове на Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Ян Диоманде.

„Можеше да завърши 0:4, въпреки че нещата можеха и да се усложнят. Това е хубава победа в рамките на една важна седмица“, заяви Моуриньо.

Треньорът отличи отдадеността на своите футболисти и връзката между идеите си и техните индивидуални качества.

„Ние се развиваме като отбор. Все още не сме на 100% от възможностите си, това е постепенен процес. Сега разбираме неща, които не осъзнавахме в самото начало“, добави той.

Моуриньо коментира и ситуацията през второто полувреме, когато съдията първоначално отсъди дузпа за Расинг за игра с ръка на Орелиен Чуамени, но промени решението си след преглед с ВАР.

„Ситуацията с Чуамени в никакъв случай не беше дузпа. От 60 метра разстояние не успях да видя ясно, но след като изгледах повторението, се убедих, че съдията, отговарящ за ВАР, не е спал. Това е добре, защото не беше дузпа. Съдията се справи технически много добре“, каза португалецът.

Той изрази и симпатиите си към атмосферата на „Ел Сардинеро“, като отбеляза, че привържениците на домакините участват емоционално в мача и придават характер на стадиона.

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