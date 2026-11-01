Арсенал превзе „Анфийлд“ след 14 години и укрепи върха във Висшата лига

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Ливърпул в дербито от деветия кръг на Висшата лига. Кай Хаверц отбеляза единствения гол още в 16-ата минута и донесе на „артилеристите“ първа победа на „Анфийлд“ от 14 години.

С успеха шампионите остават еднолично начело с 24 точки - три повече от втория Манчестър Сити. Ливърпул заема пето място с 15 пункта.

Решителният момент дойде след грешка на домакините при изнасянето на топката. Алисон затрудни Жереми Жаке, който загуби притежанието, а Деклан Райс подаде успоредно на вратата към Хаверц. Германецът засече от близко разстояние за 0:1.

Арсенал продължи да създава опасности, но Алисон се справи с удар на Райс. Ливърпул също имаше своите възможности - Александър Исак се размина с топката пред голлинията, а домакините имаха и претенции за дузпа за задържане на Коди Гакпо.

В 39-ата минута Флориан Вирц беше близо до изравняване, но ударът му от пряк свободен удар срещна напречната греда. Малко по-късно Алексис Мак Алистър пропусна с глава от добра позиция.

След почивката Жаке направи важна намеса пред вратата на Ливърпул, а Алисон спаси опасен изстрел на Христос Цолис. В заключителните минути удар на Роналд Араухо от близко разстояние беше блокиран и Арсенал запази преднината си до последния сигнал.