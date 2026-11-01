Валентин Вашро обърна Лехечка и триумфира в Базел

Валентин Вашро спечели турнира по тенис от сериите АТП 500 в Базел след обрат срещу Иржи Лехечка на финала. Представителят на Монако надделя с 2:6, 6:3, 6:3 след 1 час и 55 минути игра.

Това е първа титла за сезона и втора в кариерата на 27-годишния Вашро след успеха му на „Мастърс“ турнира в Шанхай преди година. От понеделник той ще се завърне сред първите 30 в света и ще заеме 27-о място.

Финалът започна трудно за монегасеца, който допусна три пробива в първия сет. Лехечка достигна до поне една възможност за пробив във всеки от четирите сервис гейма на съперника си и поведе след 6:2.

Вашро подобри играта си във втората част и изгради аванс от 4:1, който запази до края на сета. В решителната част той проби за 2:0, а с още един пробив в края затвори мача и спечели трофея.

Лехечка също ще се изкачи в световната ранглиста. От понеделник чехът ще бъде номер 15 - с шест позиции по-напред.