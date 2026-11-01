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Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?
БТА

Русенци имат претенции за нарушение срещу Хосе Кабаркас и поставиха публични въпроси за съдийството, глобите и правилата за чужденците

Дунав Русе излезе с остра декларация след двубоя с Левски, като отправи поредица от въпроси към ръководството на БФС и неговите комисии. Основните претенции на клуба са свързани с единоборство между Кристиан Димитров и Хосе Кабаркас, след което футболистът на домакините напусна принудително терена.

Според русенци нарушението на капитана на „сините“ е заслужавало директен червен картон. От клуба питат защо не е последвало преразглеждане на ситуацията на терена и настояват Съдийската комисия да обяви публично оценката си.

„Какъв е критерият за червен картон и кога се намесва ВАР? В последния ни мач наш футболист напусна принудително след нарушение, което според нас изисква директен червен картон. За самата ситуация нямаше дори жълт“, се посочва в позицията на Дунав.

От Русе твърдят, че са получили противоречиви отговори по своя жалба след предишен мач с Локомотив София. Клубът иска яснота и за работата на делегатите, включително за промяна в часа на техническата конференция преди последното домакинство.

В декларацията са поставени и въпроси за размера и разходването на приходите от глоби, както и за таксите за футболисти извън Европейския съюз. Русенци питат как правилата подпомагат развитието на българските играчи и как се използват събраните средства.

Дунав настоява и за обяснение относно използването на солидарните плащания от УЕФА във връзка с компенсационната такса при неспазване на изискването за български футболисти.

„Уважаваме всеки спортен съперник и нямаме претенции към противниковите отбори. Въпросите ни са към БФС и са за условията, в които всички ние работим и градим българския футбол“, подчертават от клуба.

От Дунав обявиха, че ще подадат жалба по установения ред и ще заплатят необходимата такса, за да получат официален отговор за съдийските решения. Клубът очаква публични отговори и на останалите поставени въпроси.

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