Новини
Търси
Подкаст
Балкани

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции
АП/БТА

Възможност да упражнят правото си на глас имаха общо 24 438 сръбски граждани

В Сърбия приключи повторният вот в 53 избирателни секции, където данните от предсрочните парламентарни избори, провели се на 25 октомври, бяха обявени за невалидни или се оказаха невъзможни за установяване. Изборният ден на 1 ноември започна в 7:00 ч. сутринта и приключи точно в 20:00 ч. вечерта. 

Възможност да упражнят правото си на глас имаха общо 24 438 сръбски граждани. До повторното отваряне на урните се стигна, след като местните избирателни комисии констатираха, че в 31 от секциите резултатите не могат да бъдат дефинирани. В останалите 22 изборни бюра вота бе официално касиран след решения на съответните компетентни органи. 

Припомняме, че в надпреварата за парламента на 25 октомври се включиха 18 листи с кандидати за депутати, като половината от тях (девет) бяха на националните малцинства. 

Към момента предварителните разчети на Републиканската избирателна комисия, обхващащи обработени протоколи от 8338 от общо 8392 секции в страната, отреждат лидерско място за „Студентската листа“ с 53,04% от гласовете. На втора позиция е коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“, която привлича 38,97 на сто от подкрепата. Окончателната конфигурация в новия парламент ще бъде ясна веднага щом към общия резултат бъдат прибавени и обработените протоколи от днешното гласуване. 

Още по темата

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

"Политическо цунами" в Сърбия: Оставки и разследвания след поражението на Вучич

"Политическо цунами" в Сърбия: Оставки и разследвания след поражението на Вучич

„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи

„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

При сравнително ниска активност протече изборният ден в Турция

При сравнително ниска активност протече изборният ден в Турция

В Турция приключи гласуването за президент и вицепрезидент на България

В Турция приключи гласуването за президент и вицепрезидент на България

Зимата настъпва в Хърватия: Първият сняг вече покри планинските райони

Зимата настъпва в Хърватия: Първият сняг вече покри планинските райони

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

Водещи

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

  • Преди 38 минути
Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

  • Преди 1 час
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

  • Преди 1 час
Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

  • Преди 1 час
Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

  • Преди 1 час
"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

  • Преди 1 час
Паралелното преброяване: Йотова и Вълчев печелят балотажа с над 56% от гласовете

Паралелното преброяване: Йотова и Вълчев печелят балотажа с над 56% от гласовете

  • Преди 2 часа
Сбъдва ли се пророчество на Ванга? Жена застава начело на България

Сбъдва ли се пророчество на Ванга? Жена застава начело на България

Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо

Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо

  • Преди 2 часа
Два петролни танкера експлодираха в Ормузкия проток след сблъсък с мини

Два петролни танкера експлодираха в Ормузкия проток след сблъсък с мини

  • Преди 2 часа
Марин Льо Пен осъди действията на полицията пред Конституционния съд в Полша

Марин Льо Пен осъди действията на полицията пред Конституционния съд в Полша

  • Преди 2 часа
Асен Генов: Мъдрите избиратели отмъстиха за Герджиков, подкрепяйки Йотова

Асен Генов: Мъдрите избиратели отмъстиха за Герджиков, подкрепяйки Йотова

  • Преди 2 часа