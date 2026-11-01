"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

В Сърбия приключи повторният вот в 53 избирателни секции, където данните от предсрочните парламентарни избори, провели се на 25 октомври, бяха обявени за невалидни или се оказаха невъзможни за установяване. Изборният ден на 1 ноември започна в 7:00 ч. сутринта и приключи точно в 20:00 ч. вечерта.

Възможност да упражнят правото си на глас имаха общо 24 438 сръбски граждани. До повторното отваряне на урните се стигна, след като местните избирателни комисии констатираха, че в 31 от секциите резултатите не могат да бъдат дефинирани. В останалите 22 изборни бюра вота бе официално касиран след решения на съответните компетентни органи.

Припомняме, че в надпреварата за парламента на 25 октомври се включиха 18 листи с кандидати за депутати, като половината от тях (девет) бяха на националните малцинства.

Към момента предварителните разчети на Републиканската избирателна комисия, обхващащи обработени протоколи от 8338 от общо 8392 секции в страната, отреждат лидерско място за „Студентската листа“ с 53,04% от гласовете. На втора позиция е коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“, която привлича 38,97 на сто от подкрепата. Окончателната конфигурация в новия парламент ще бъде ясна веднага щом към общия резултат бъдат прибавени и обработените протоколи от днешното гласуване.