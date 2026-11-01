ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров
Преднината на Илияна Йотова пред Андрей Гюров достига близо 265 хиляди гласа, показват последните данни на Централната избирателна комисия
Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 797 996 гласа, или 58,159%.
На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 533 046 гласа, или 38,849%.
Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 264 950 гласа, или 19,31 процентни пункта.
Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 41 057 души, или 2,992% от гласоподавателите.
Избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е 19,33%.
"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след балотажа.
"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.
Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.
Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.
"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.
Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.
"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.
Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.
Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат.