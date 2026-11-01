Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

"Ако Румен Радев и "Прогресивна България" не си направят сериозен анализ за спада на гласове на формацията му след президентските избори - правителството може да не изкара пълен мандат".

Това каза лидерът на ВМРО-БНД и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов пред БНТ. Думите му бяха и в контекста на рекордно ниската избирателна активност и спада на гласове на "Прогресивна България" в сравнение с предходните парламентарни избори, което много анализатори разчетоха като жълт картон за властта и кабинета.

Каракачанов беше част от Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, като той направи прочит и на загубата на Андрей Гюров. Според него дебатът между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров определено е имал значение за вота.

"Андрей Гюров имаше пищови и изглеждаше като ученичка".

Красимир Каракачанов обясни, че визира листчетата, от които си е гледал кандидатът по време на дебата.