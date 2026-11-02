Новини
Търси
Подкаст
Политика

Йотова спечели убедително балотажа в Софийския и Пловдивския затвор

Йотова спечели убедително балотажа в Софийския и Пловдивския затвор
БТА

Андрей Гюров и Георги Кандев останаха далеч зад победителите, като получиха 20 гласа в Софийския затвор и 14 в Пловдивския.

В Централния софийски затвор Илияна Йотова получава 81 гласа от общо 122 гласували. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 20 души, а осем са избрали опцията "Не подкрепям никого".

Йотова печели и в Пловдивския затвор, където за нея са гласували 49 души от общо 75 участвали във вота. Андрей Гюров получава 14 гласа, а девет души не подкрепят нито един от кандидатите.

И на първия тур на 25 октомври Илияна Йотова беше най-предпочитаният кандидат в двете затворнически секции.

В Централния софийски затвор тя получи 38 гласа, следвана от Костадин Костадинов с 14, Андрей Гюров с 13 и Радостин Василев с 11 гласа.

В Пловдивския затвор Йотова събра 22 гласа, Костадинов - девет, Радостин Василев - осем, а Гюров - шест.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след балотажа.

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.

Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.

Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.

"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.

Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%.

На първия тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

Още по темата

Елисавета Белобрадова: Румен Радев и Илияна Йотова са пагубни за България

Елисавета Белобрадова: Румен Радев и Илияна Йотова са пагубни за България

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Елисавета Белобрадова: Румен Радев и Илияна Йотова са пагубни за България

Елисавета Белобрадова: Румен Радев и Илияна Йотова са пагубни за България

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

Рая Назарян: ГЕРБ може да подкрепи кандидати за ВСС и на управляващите, и на опозицията

Рая Назарян: ГЕРБ може да подкрепи кандидати за ВСС и на управляващите, и на опозицията

Закриват Военния телевизионния канал

Закриват Военния телевизионния канал

Андрей Гюров след загубата: Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест е последната преграда

Андрей Гюров след загубата: Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест е последната преграда

Водещи

От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

  • Току-що
Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 13 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 19 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 20 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 23 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 25 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 36 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 36 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 38 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 45 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 51 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс