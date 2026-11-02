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Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами
Pixabay

Международният киберинцидент е засегнал електронни билбордове в Малайзия, Бразилия и Египет, като данни за подобни пробиви идват още от Китай и Ирак

Хакерска офанзива парализира дигитални рекламни платформи по света, подменяйки традиционното рекламно съдържание с порнографски материали. Международният киберинцидент е засегнал електронни билбордове в Малайзия, Бразилия и Египет, като данни за подобни пробиви идват още от Китай и Ирак. По информация на CNN, цитираща предполагаемите извършители, намирането на пробойни в защитата на рекламните системи е отнело едва около 120 минути. 

Един от най-фрапантните случаи се разиграва на 29 октомври в египетския град Гиза. Голям електронен екран край натоварения аутобан „26 юли“ – ключова пътна артерия, свързваща Кайро със западните му предградия – неочаквано започнал да възпроизвежда видеоклипове с нецензурно съдържание. Случаят предизвикал истински шок сред шофьорите, като част от тях преустановили движението си, за да документират инцидента с мобилните си устройства. Кадрите бързо наводнили социалните мрежи. На компрометирания билборд били изписани също така хакерските псевдоними и координати на канал в приложението Telegram. 

Египетското Министерство на вътрешните работи уточни, че кибератаката не е изолиран удар срещу конкретно съоръжение. Разследващите органи са локализирали пробив в сървърите на глобален доставчик на услуги за електронно дистрибутиране на реклама. Точно през тази споделена платформа неразрешените видеоклипове са били пуснати синхронно на екрани в множество държави. Египетският оператор Al Arabia United, който стопанисва засегнатия билборд в Гиза, потвърди за нерегламентираното проникване и веднага прекъсна захранването на съоръжението, започвайки съвместно разследване с полицията. 

Отговорност за международната акция пое хакерска организация, действаща под името Leakers$. В интервю за медията The Cairo Report нейни представители разкриват, че са се възползвали от уязвимости в софтуерните конфигурации за управление на LED панели. Чрез автоматизирани онлайн инструменти за сканиране те успели да открият хиляди незащитени терминали в рамките на два часа. От групата твърдят, че са поели контрол над рекламна инфраструктура в Малайзия, Египет, Китай, Бразилия и други региони, макар детайлите около самия метод на пробив все още да нямат независимо потвърждение. Хакерите декларират, че мотивът им не е бил финансово изнудване, а демонстрация на това колко уязвими са електронните съоръжения на обществени места. 

Паралелно с това в малайзийския град Клуанг местната администрация потвърди за компрометирани публични LED дисплеи, излъчвали непристойни кадри, които своевременно са били изключени преди старта на полицейската проверка. Подобен сценарий се разигра и в бразилския град Кампу Майор, където фирмата собственик на електронен билборд призна за кибератака, спря техниката и се обърна към правоохранителните органи. Макар и по-оскъдна, информация за сходни инциденти бе докладвана от Ирак и Китай. 

Тази вълна от атаки за пореден път повдига темата за сигурността на съвременните рекламни мрежи. Тъй като за разлика от класическите билбордове, дигиталните се менажират дистанционно през софтуер и интернет връзка, те предлагат удобството на бърза и едновременна смяна на съдържанието, но и крият огромни рискове при слаба киберзащита. Компрометирането на централна платформа позволява на нападателите да овладеят масив от екрани без физическо присъствие на място. В Египет властите вече са задействали правни процедури за идентифициране на виновниците и изясняване на механизма, по който е атакувана международната рекламна система.

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