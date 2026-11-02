Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България предизвика реакции в украинските медии. Част от изданията поставиха акцент върху позициите ѝ по отношение на Русия и войната в Украйна, докато други се ограничиха до представяне на изборните резултати.

Украинската информационна агенция УНИАН определи Йотова като "проруски кандидат" в заглавието на публикацията си за президентския балотаж.

Изданието посочва, че тя е дългогодишен политически съюзник на настоящия български премиер Румен Радев, като отбелязва и позициите ѝ по отношение на подкрепата за Украйна.

УНИАН припомня, че през октомври България е отказала да гарантира нов кредит на Европейския съюз за Киев. Медията обръща внимание и на противопоставянето на българското правителство срещу част от европейските санкции срещу Русия.

Изданието "Страна.ua" също акцентира върху отношението на Йотова към Москва.

Позовавайки се на Би Би Си, медията съобщава, че новоизбраният български президент се противопоставя на военната помощ за Украйна и е критикувала санкциите срещу Русия.

Изданието припомня, че преди изборите Йотова е призовала за преки преговори между Европейския съюз и руския президент Владимир Путин.

Според публикацията българският държавен глава е изразявала позиция, че войната в Украйна няма военно решение и че санкциите срещу Москва не са постигнали очаквания резултат.

Същевременно "Страна.ua" отбелязва, че Йотова подкрепя запазването на членството на България в Европейския съюз и НАТО.

За разлика от тези издания украинската държавна информационна агенция "Укринформ" представи предимно резултатите от гласуването.

Медията съобщи, че Илияна Йотова печели президентските избори с около 57,58% от гласовете, като отбеляза, че тя става първата жена, избрана за президент на България.

"Укринформ" посочи още, че Йотова е спечелила в 28 избирателни района, докато Андрей Гюров е получил повече гласове в три – 23-ти и 24-ти район в София и Кърджали.

Според данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят с 57,566% от гласовете, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,483%.

Различните акценти в украинските публикации показват, че изборният резултат в България се разглежда както през вътрешнополитическото му значение, така и през въпросите за отношенията на София с Киев, Москва и европейските партньори.