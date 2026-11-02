Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Девет километра кабели са откраднати от мрежата за улично осветление в Атина, съобщи кметът на гръцката столица Харис Дукас, цитирано по БТА. В официално писмо до министъра на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис, публикувано на сайта на общината, Дукас посочва, че набезите са оставили големи райони в мрак, включително централни улици и площади. Нанесените щети се изчисляват на стотици хиляди евро.

Градската управа предупреждава за сериозен ръст в кражбите на мед, като тръби и кабели стават постоянна мишена. Само за последната година местната власт е подала 70 сигнала за подобни посегателства над инфраструктурата.

Като пример за опасните последици от този проблем кметът посочва инцидента от 25 септември в историческия квартал „Плака“, където взрив срути сграда и доведе до смъртта на шестима души. Местните медии съобщиха, че полицията е задържала трима души за кражба на медни тръби, която е предизвикала изтичане на газ и последвалата експлозия. Според Дукас този случай ясно показва мащаба на кризата с кражбите на мед в столицата.

„Безконтролната дейност на престъпните групи трябва незабавно да бъде пресечена. Не може улиците на Атина да остават в тъмнина, с всички произтичащи от това проблеми за сигурността на гражданите“, заявява Дукас в писмото си.

Той допълва, че разходите за ремонт нанасят сериозни щети на общинския бюджет. За справяне с проблема кметът предлага организирането на съвместни патрули между националната и общинската полиция, които да ограничат този тип престъпления.