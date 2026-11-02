Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак
АП/БТА

Градската управа предупреждава за сериозен ръст в кражбите на мед, като тръби и кабели стават постоянна мишена

Девет километра кабели са откраднати от мрежата за улично осветление в Атина, съобщи кметът на гръцката столица Харис Дукас, цитирано по БТА. В официално писмо до министъра на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис, публикувано на сайта на общината, Дукас посочва, че набезите са оставили големи райони в мрак, включително централни улици и площади. Нанесените щети се изчисляват на стотици хиляди евро. 

Градската управа предупреждава за сериозен ръст в кражбите на мед, като тръби и кабели стават постоянна мишена. Само за последната година местната власт е подала 70 сигнала за подобни посегателства над инфраструктурата. 

Като пример за опасните последици от този проблем кметът посочва инцидента от 25 септември в историческия квартал „Плака“, където взрив срути сграда и доведе до смъртта на шестима души. Местните медии съобщиха, че полицията е задържала трима души за кражба на медни тръби, която е предизвикала изтичане на газ и последвалата експлозия. Според Дукас този случай ясно показва мащаба на кризата с кражбите на мед в столицата. 

„Безконтролната дейност на престъпните групи трябва незабавно да бъде пресечена. Не може улиците на Атина да остават в тъмнина, с всички произтичащи от това проблеми за сигурността на гражданите“, заявява Дукас в писмото си. 

Той допълва, че разходите за ремонт нанасят сериозни щети на общинския бюджет. За справяне с проблема кметът предлага организирането на съвместни патрули между националната и общинската полиция, които да ограничат този тип престъпления. 

Още по темата

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи

Взрив пред жилищна сграда в Атина рани четирима души, сред тях двама полицаи

Марко Рубио в Атина: Гърция е незаменим партньор в НАТО

Марко Рубио в Атина: Гърция е незаменим партньор в НАТО

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния и Молдова се договориха за съвместни военни доставки по европейската програма SAFE

Румъния и Молдова се договориха за съвместни военни доставки по европейската програма SAFE

Собственикът на сръбската Alta Banka е арестуван по подозрение за източване на 384 млн. евро

Собственикът на сръбската Alta Banka е арестуван по подозрение за източване на 384 млн. евро

Корупционен скандал разтърси турската фондова борса: над 120 задържани и 456 000 засегнати инвеститори

Корупционен скандал разтърси турската фондова борса: над 120 задържани и 456 000 засегнати инвеститори

Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Водещи

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 8 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 14 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 16 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 18 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 20 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 31 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 31 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 33 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 40 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 46 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините