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Корупционен скандал разтърси турската фондова борса: над 120 задържани и 456 000 засегнати инвеститори

Корупционен скандал разтърси турската фондова борса: над 120 задържани и 456 000 засегнати инвеститори

Разследването се води от Главната прокуратура в Истанбул и е част от мащабна операция срещу предполагаеми финансови измами и манипулации на турския капиталов пазар

Главният изпълнителен директор на Истанбулската фондова борса Коркмаз Енес Ергюн е задържан по подозрения в корупция, получаване на подкупи и участие в организирана престъпна група.

Разследването се води от Главната прокуратура в Истанбул и е част от мащабна операция срещу предполагаеми финансови измами и манипулации на турския капиталов пазар.

Според турски медии сред замесените в случая е и бившият председател на Съвета за капиталови пазари на Турция (SPK) Ибрахим Омер Гьонюл. До момента са задържани над 120 души, а дейността на 131 инвестиционни фонда, управлявани от седем финансови дружества, е преустановена. Случаят засяга близо 456 000 инвеститори, чиито активи възлизат на около 19 милиарда долара.

Сериозните сътресения на финансовия пазар започнаха в средата на септември. Тогава инвестиционната компания „Пусула Портфьой“ (Pusula Portföy) обяви, че не може да изпълни задълженията си за обратно изкупуване на дялове в някои от управляваните от нея фондове. Ден по-късно подобен проблем призна и „Тера Портфьой“ (Tera Portföy), която съобщи за неплатежоспособност на два фонда.

Новините предизвикаха силна реакция на пазарите. Индексът BIST 100 се понижи с 5,54% само за един ден, а седмичният му спад надхвърли 8%.

В отговор регулаторът SPK разпореди ликвидацията на редица инвестиционни фондове, свързани с Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy, Pusula Portföy и Tera Portföy. Управлението и продажбата на активите им бяха възложени на две банки.

Допълнителни съмнения предизвика фактът, че в продължение на години някои от тези фондове са декларирали изключително висока доходност – достигаща стотици проценти годишно. Това породи подозрения за изкуствено завишаване на стойността на активите им.

По случая вече се води наказателно производство. Властите са наложили запор върху имуществото и финансовите активи на ръководители на Tera Yatırım, Pusula Finans Holding, Hedef Holding и Bulls Portföy. На членовете на управителните им съвети и техни роднини е забранено да извършват разпоредителни сделки с имущество без разрешение на прокуратурата.

Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че част от спестяванията на гражданите са били незаконно прехвърлени в чужбина. Той увери, че институциите ще предприемат действия за връщането на средствата.

Министърът на финансите Мехмет Шимшек се опита да успокои инвеститорите, като подчерта, че засегнатите дружества представляват малък дял от общо 2038 инвестиционни фонда в Турция. По думите му проблемните структури са изолирани, а властите предприемат необходимите мерки за защита на вложителите.

 
 
 

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