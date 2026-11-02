Конкурсът „Посланици на здравето“ обедини 11 000 ученици

С участието на 11 000 ученици приключи 18-ото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Инициативата обединява хиляди идеи около общата кауза за здравето и насърчава младите хора да прилагат знанията си за здравословния начин на живот чрез реални проекти и добри практики.

По време на церемонията по награждаването на финалистите министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави участниците за тяхната активност, креативност и желание да допринасят за създаването на по-здравословна среда.

„Вие сте бъдещите здравни дипломати и гордостта на България“, посочи министър Ивкова. Тя отбеляза, че конкурсът вече се е наложил като значима инициатива, която събира ученици, учители, родители и институции около стремежа към по-здравословно бъдеще.

Участниците демонстрират чрез спорт, физическа активност, творчество и грижа за природата, че здравето има различни измерения. Формирането на полезни навици трябва да започва още в детството, като сред важните послания е и осъзнаването на значението както на физическото, така и на психичното здраве.

Министърът изрази благодарност към учителите, родителите и партньорите за оказаната подкрепа. Тя подчерта, че всеки ученик, вложил усилия и вдъхновение в разработването на своя проект, заслужава признание.

Катя Ивкова отправи пожелание към младите хора: „Нека здравето бъде ваш съзнателен избор, а желанието ви да правите света по-добър - ваше постоянно вдъхновение“.

В организацията на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ участват редица институции и организации. Сред партньорите са Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Офисът на Световната здравна организация за България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи.