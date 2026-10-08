Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители, учители, университетски преподаватели, експерти, общественици и граждани започнаха онлайн петиция срещу въвеждането на задължителния учебен предмет "Добродетели и религии" в българските училища.

Инициативата идва на фона на обсъжданите промени в Закона за предучилищното и училищното образование. В парламента вече се разглеждат текстове, свързани с новия предмет, а по законопроектите са постъпили както становища в подкрепа, така и критични позиции от граждански организации и експерти.

Според авторите на петицията въвеждането на задължителен предмет с религиозни елементи не решава основните проблеми на образователната система и може да създаде нови разделителни линии между учениците.

"Задължителен учебен час, целящ да възпитава в добро, но разделящ децата по признак вяра, религия и убеждения, не помага за изграждането на единна морална основа", се посочва в текста.

Инициаторите подчертават, че и сега съществува възможност религия да се изучава като избираем предмет, докато исторически, културни и философски аспекти на различните религии присъстват и в други хуманитарни дисциплини.

Те поставят и редица въпроси - какво точно ще съдържат програмите, кой ще преподава предмета, каква ще бъде ролята на религиозните институции, кой настоящ учебен час ще бъде заменен и как ще се гарантира, че учениците няма да бъдат разделяни според убежденията си.

"Доброто не се дели на различни учебни програми. То е за всички деца и всички часове", заявяват авторите на подписката.

Вместо въвеждането на нов задължителен предмет те настояват за по-широка реформа, насочена към функционалната грамотност, критичното и творческото мислене, гражданската, финансовата, медийната и дигиталната култура на учениците.