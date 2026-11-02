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Охраняват денонощно контейнера край "Арапя" от ударения край Шабла кораб

Охраняват денонощно контейнера край "Арапя" от ударения край Шабла кораб
Снимка: БТА

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега

Осигурена е денонощна охрана в района на контейнера, изхвърлен от морето между къмпинг "Арапя" и ваканционно селище "Оазис". Той ще бъде охраняван докато не приключат всички процесуално-следствени действия.
Това каза областният управител на Бургас Дико Диков. По предварителни данни няма опасност контейнерът да съдържа опасен товар, но това засега са само предположения, уточни областният управител.

По случая е образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни държавни институции.

На място са представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалните следствени действия. След приключване на огледа на контейнера ще бъде предприето товаренето му и изнасянето на всичко, което бъде открито в него. Всички действия ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Това ще зависи от хода на огледа и метеорологичните условия. При влошаване на времето и дъжд, работата вероятно ще бъде преустановена, каза Диков.

Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на потъналия преди няколко дни кораб Contship Jet, собственост на либерийска компания, каза още Диков.

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