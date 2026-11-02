Рая Назарян: ГЕРБ може да подкрепи кандидати за ВСС и на управляващите, и на опозицията

ГЕРБ-СДС не изключва възможността да подкрепи кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), предложени както от управляващите, така и от опозиционните партии. Това заяви народният представител Рая Назарян пред журналисти преди началото на заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси.

"Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет", посочи Назарян.

Тя уточни, че парламентарната група ще вземе решение за позицията си след изслушването на всички кандидати от парламентарната квота.

"След като изслушаме всички кандидати, парламентарната ни група ще се събере и ще обсъдим какво поведение да имаме в пленарна зала", обясни депутатът.

Назарян подчерта, че процедурата за избор на нови членове на ВСС е една от важните задачи пред Народното събрание. Тя припомни, че на депутатите предстои и разглеждането на държавния бюджет за 2027 година.

Представителят на ГЕРБ-СДС коментира и приключилите президентски избори, като отбеляза, че България вече е избрала своя седми президент.

Назарян разказа, че е гласувала заедно с 14-годишния си син, за да му даде личен пример за значението на гражданското участие.

"Считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин", заяви тя.

По думите ѝ след края на президентската кампания парламентът трябва да се съсредоточи върху предстоящата законодателна работа.

"Изборите за президент и вицепрезидент вече са зад гърба ни, нека да оставим анализите на политолозите", коментира Назарян.

Тя добави, че Народното събрание е загубило две седмици парламентарна дейност и депутатите трябва да наваксат изоставането.