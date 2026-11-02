Андрей Гюров след загубата: Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест е последната преграда

Андрей Гюров отправи ново послание към българските граждани след загубата на президентския балотаж срещу Илияна Йотова. След като снощи коментира изборните резултати пред медиите, днес той публикува обръщение, в което благодари на избирателите и призова за гражданска бдителност.

"Благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас. На всички, които ни подкрепиха, които повярваха в нас и застанаха до нас", заяви Гюров.

Той подчерта, че приема изборните резултати и уважава решението на избирателите.

"Благодаря и на хората, които направиха различен избор. Защото демокрацията означава преди всичко уважение към свободната воля на всеки човек", посочи той.

Гюров отправи специално послание към своите привърженици, които изпитват разочарование от изборния резултат.

"Знам колко надежда, усилия и вяра вложихте. Нищо от това не е напразно", написа той.

Според него след края на предизборната кампания е необходимо обществото да започне да преодолява политическите разделения.

"Твърде дълго живеем разделени. Твърде дълго гледаме един на друг през политическите си различия, вместо да виждаме онова, което ни свързва. А ни свързва много повече, отколкото ни разделя", заяви Гюров.

Той изрази надежда за България, която е по-единна вътрешно и по-силна в Европа.

Най-категоричното предупреждение в обръщението му беше свързано със съсредоточаването на властта в държавните институции.

"Кампанията и изборите приключиха. Не приключва нашата отговорност един към друг. Да, големите изпитания за нас, като общество, тепърва предстоят. Повече от всякога е важно да сме бдителни", подчерта той.

"Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест и активност е последната преграда пред абсолютната власт", предупреди Гюров.

По думите му държавата трябва да поставя на първо място защитата на живота, сигурността и достойнството на гражданите.

"Защото държавата трябва да съществува заради хората. Не обратното", заяви той.

В заключение Андрей Гюров увери, че ще остане близо до гражданите и ще продължи да вярва в бъдещето на България.

"Никога няма да спра да вярвам в България. И най-вече - в българските граждани. Знам, че сте наистина загрижени за страната ни", завърши той.