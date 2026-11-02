Започва изслушването на кандидатите за членове на ВСС в парламента

Комисията по правни въпроси към Народното събрание ще започне днес изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

Според предварително утвърдения график 20-те кандидати ще бъдат изслушвани от 2 до 6 ноември.

Кандидатите, допуснати до изслушване за Съдийската колегия са Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова и Цветко Лазаров.

За Прокурорската колегия за допуснати до изслушване кандидатите Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

В началото на октомври Висшият съдебен съвет (ВСС) извърши проверка по искане на Комисията по правни въпроси, която установи, че няма образувани дисциплинарни производства срещу съдии, кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, във връзка със случаите, придобили публичност като „Мартин Божанов – Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев – Красьо Черния“.

От своя страна Прокурорската колегия изпрати информация до Комисията по правни въпроси към Народното събрание, че в събраните и разгледани от колегията материали не се съдържат конкретни данни или твърдения за действия или поведение на някои от кандидатите за членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

БТА припомня, че на 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което бяха изслушани кандидатите за ВСС от тяхната квота. Предстои на 7 октомври да се проведе гласуването.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.

БТА отразява избора на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие (рубрика): Новият Висш съдебен съвет.