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Северна Корея се закани да засили ядрения си арсенал след учение на САЩ и Южна Корея

Северна Корея се закани да засили ядрения си арсенал след учение на САЩ и Южна Корея
АР/БТА

„Силата е мир и мирът се гарантира единствено чрез сила“, заяви представителят на Корейската трудова партия

Северна Корея отправи остри критики към съвместно военно учение на Южна Корея и САЩ, което обединява конвенционалните военни способности на Сеул с американския ядрен потенциал. Пхенян заяви, че провеждането на подобни маневри прави укрепването на собствените му ядрени сили още по-необходимо и че тази политика няма да бъде променена, съобщи агенция Йонхап.

В изявление, разпространено от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), Ким Чон-сик, първи заместник-директор на отдел в Централния комитет на Корейската трудова партия, определи учението „Железен боздуган“ като подготовка за ядрена война срещу Северна Корея.

По думите му маневрите потвърждават необходимостта страната да продължи да развива ядрените си способности, за да може да противодейства на потенциални заплахи.

Южна Корея и САЩ проведоха щабното учение в централата на Обединения комитет на началник-щабовете в Сеул в периода от 29 септември до 2 октомври. Основната му цел беше да бъдат отработени действия за възпиране на заплахите от Северна Корея.

Ким Чон-сик разкритикува и други съвместни военни маневри на съюзниците, включително учението между САЩ и Япония. Според него противниците на Пхенян засилват военната си активност както открито, така и чрез действия зад кулисите.

Той подчерта, че Северна Корея трябва да разполага с още по-мощни ядрени средства, за да държи под контрол потенциалните си противници.

„Силата е мир и мирът се гарантира единствено чрез сила“, заяви представителят на Корейската трудова партия.

По думите му Пхенян ще продължи да развива ядреното си възпиране, което според севернокорейското ръководство трябва да защитава суверенитета и сигурността на страната, както и регионалния мир.

Ким Чон-сик определи ускореното укрепване на ядрените способности като основен елемент от националната отбранителна политика на Северна Корея и заяви, че тя няма да бъде променяна.

 
 
 

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